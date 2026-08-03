Caso $Libra: giros millonarios de Haylen Davis tras reunirse con Milei conducen a una financiera ligada a Novelli

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En la antesala del lanzamiento de la moneda digital $LIBRA y tras una reunión con el presidente Javier Milei, el empresario Haylen Davis transfirió más de US$5 millones con una financiera como denominador común.

El camino del dinero digital transferido por Davis conduce a unas oficinas ubicadas en Avenida del Libertador 100, en Vicente López , pertenecientes a una entidad financiera vinculada al lobista Mauricio Novelli, según reveló una investigación periodística de La Nación.

La maniobra comenzó a gestarse a fines de enero de 2025. El 30 de ese mes, tras una reunión en la Casa Rosada con el mandatario, Davis inició un flujo de fondos que terminaría en manos de personas vinculadas a una estructura financiera informal.

El primer pago se llevó a cabo apenas Milei publicó en la red social X que Davis lo estaba asesorando. En ese momento, el empresario transfirió US$1.015.000 a la cuenta de Orlando Mellino, un jubilado de 78 años.

La segunda transacción se dio el 3 de febrero, cuando Davis envió otros US$4.000.000 a la cuenta de Camilo Rodríguez Blanco, un trader colombiano vinculado a la misma entidad financiera emplazada en el municipio del norte del conurbano bonaerense.

Lejos de ser receptores fortuitos, ambos están ligados a Diego Mellino, hijo de Orlando, un profesional de la quiropraxia que se convirtió en socio de la financiera junto a Eric Feldsztejn y Dario Rozental, según puntualizó el artículo de La Nación.

El nombre que une todos los puntos es el de Novelli, el lobista y trader que funcionaba como puente entre Davis y el Presidente. Novelli no solo operaba habitualmente en la oficina de Vicente López, sino que utilizaba esa estructura para los movimientos de su academia de trading, N&W Professional Traders, lugar donde el propio Milei dictó clases antes de alcanzar la presidencia.

La Justicia cuenta con pruebas importantes extraídas del celular de Novelli. Entre ellas, audios donde da instrucciones precisas para retirar dinero de la financiera y una grabación donde ordena separar US$2.000 para entregárselos a «la secretaria de Milei».

El hallazgo más inquietante es una nota informal encontrada en el dispositivo de Novelli. En ella se detalla un presunto acuerdo por US$5 millones a cambio del apoyo presidencial al proyecto. El documento especifica que se pagarían US$1,5 millones en efectivo o tokens en el momento exacto en que Milei anunciara a Davis como su «asesor».

Las fechas y montos coinciden casi quirúrgicamente con los movimientos bancarios detectados por la Justicia. Así, el 4 de febrero, un día después de las transferencias más grandes, Novelli fue visto junto a su familia ingresando con bolsos a cajas de seguridad del Banco Galicia.

Hasta el momento, ni el jubilado Mellino ni el trader Rodríguez Blanco han sido citados a declarar por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, a pesar de que sus nombres figuran como los beneficiarios directos de los fondos que hoy están bajo la lupa de la justicia federal.

Agencia NA.-

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