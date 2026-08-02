Trump anunció que Estados Unidos aplaza la ofensiva contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el sábado en sus rees sociales que acordó aplazar nuevos ataques contra Irán.
En una publicación en Truth Social, Trump dijo que su país está listo y preparado para actuar contra Irán «con niveles de terror militar, fuerza y poder nunca vistos desde la Segunda Guerra Mundial».
«Sin embargo, Irán y otros países de Medio Oriente nos han pedido que suspendamos cualquier ataque, ya que se han acordado los términos de un posible acuerdo», escribió.
El mandatario añadió que dicho acuerdo incluiría la «apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz», así como el fin de la amenaza nuclear de Irán. El mandatario advirtió además que su decisión está «sujeta a la posibilidad de alcanzar rápidamente un acuerdo».
AgenciaNA.-
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