Casi 3 millones de niños y adolescentes en el mundo viven con HIV, pero solo el 54% accede al tratamiento

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es “uno de los mayores problemas para la salud pública mundial, se ha cobrado 40,4 (de 32,9 a 51,3) millones de vidas” y su transmisión persiste en todos los países. En ese sentido, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) asegura que “cerca de 2,8 millones de infancias en el mundo viven con VIH y solo el 54% acceden al tratamiento”.

En el territorio argentino, los antirretrovirales están garantizados por Ley. Sin embargo, “es de vital importancia el acompañamiento familiar y del Estado para el acceso oportuno al tratamiento en infantes y preadolescentes”, indicaron desde AIDS Healthcare Foundation Argentina (AHF), la mayor organización mundial de SIDA, mediante un comunicado.

“Conocer el diagnóstico y comenzar el tratamiento antirretroviral en los primeros 7 días de vida hace una gran diferencia en la prevención del avance de la infección”, explicó Natalia Haag, Directora de testeo y prevención de VIH de AHF Argentina. Es que las personas con VIH tienen derecho a transitar la gestación con un tratamiento adecuado para prevenir la transmisión y dar continuidad al control del estatus serológico del recién nacido. Sin embargo, “un 40% de las infancias no reciben su diagnóstico hasta después de los 12 meses”.

Los bebés nacidos de una persona con capacidad de gestar que vive con VIH tienen derecho al acceso gratuito a la leche de fórmula para los primeros 18 meses, así como al tratamiento de inhibición de la lactancia para la persona gestante, de manera confidencial (Ley 27.675, capítulo III, artículo 12), explicaron. “En nuestro país, el tratamiento antirretroviral es gratuito para personas con diagnóstico seropositivo”, recalcaron desde el organismo.

“Hasta los 10 años, aproximadamente, el tratamiento está en manos de los adultos a cargo y es determinante el modo en que aborden la información sobre la infección con el infante, así como la contención y apoyo constante durante su desarrollo. También, el Estado debe estar presente para acompañar a los que cuidan”, aseguró Haag.

