CAÑUELAS: Promesas incumplidas y trapitos al sol: La Libertad Avanza cruje en ese distrito de la Tercera

Evelyn Cantoni, candidata a intendenta por La Libertad Avanza en los últimos comicios locales, decidió agitar el avispero y hablar del enojo que tiene con el líder del espacio, Martín Augusto. El motivo del distanciamiento, que a esta altura parece no tener vuelta atrás, son las promesas de cargos que endulzaron sus oídos y que finalmente no se cumplieron.

Cantoni sostiene que cortó el diálogo con Augusto luego de la última reunión que mantuvieron hace días. La contadora y ex candidata asegura que en esa charla él volvió a destratarla. “Me dijo algo horrible, que me tuvo que ´fumar´ durante toda la campaña, algo inentendible porque fue él quien me eligió como candidata”.

Además, sostiene que el partido a nivel local se encuentra en stand by, que no hay presencia en las calles ni una dirección clara de lo que se hará en 2025. A pesar de todas esas diferencias, se mantendrá dentro del espacio.

“Cuando se ganó en Nación me prometieron el cargo de Anses. Augusto presentó mi currículum para ese puesto y él mismo me aseguró que yo era la única persona que iba a proponer para el cargo por mi condición de profesional. Si alguien duda de lo que estoy diciendo, tengo todos los audios y los chats en los que hablamos del tema. A pesar de esa promesa, de un día para el otro eligió a dedo a Soledad Poso, que es su pareja, cuando de arriba el mensaje de la dirigencia era que en los cargos no se podía nombrar a parientes, novias ni nada de eso. Lo de Anses realmente me tomó por sorpresa, fue un golpe muy duro para mí, y más teniendo en cuenta que 24 horas antes me llamó para avisarme que me iban a llamar de Pami central por un puesto en Lanús. Al final no fue ni una cosa ni la otra” relató Cantoni a InfoCañuelas.

“Me quedé unos días en silencio y luego de que hice declaraciones en los medios me fue a buscar cuestionándome por eso. Me dijo que tenía que esperar, que mi lugar era el PAMI” añadió.

De acuerdo a Cantoni, el lugar finalmente terminó en las manos de Soledad Poso, pareja del armador local. Esto provocó que Cantoni estalle denunciando que Poso es pareja de Augusto y que su nombramiento es una incoherencia en la lucha contra el nepotismo que tanto pregona el gobierno anticasta de Milei.

Para demostrar que está diciendo la verdad, Cantoni entregó a InfoCañuelas una colección de audios y mensajes de WhatsApp que intercambió desde principios de año con su ex jefe político. En todo ese ida y vuelta Augusto la tranquilizaba asegurándole que el cargo iba a ser para ella; que el suyo era el único currículum que había presentado por tratarse de la única profesional del espacio; y que iba a ganar “casi dos palos”. En algunos mensajes aparecieron nuevas promesas de un cargo en PAMI entre otros organismos de la administración nacional.

Gentileza de Revista La Tecla.-