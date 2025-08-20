Campaña liviana: diputados massistas trataron de “lame colas” al jefe de gabinete

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

La campaña electoral para las elecciones bonaerenses y nacionales comenzó con algunas rispideces entre el Frente Renovador y La Libertad Avanza por redes sociales, algo que será habitual de aquí hasta que se desarrollen ambos comicios.

El altercado entre massistas y mileistas comenzó luego de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionase a Sergio Massa y a Máximo Kirchner al sostener que no se presentaron a elecciones porque “tienen miedo de una derrota”.

Allí salió a contestarle el exministro de Economía, quien criticó fuertemente a Guillermo Francos: “Si Massa es candidato es “porque está en el Golpe y quiere Asamblea”. Si no es candidato es “porque tiene miedo”. El 7 de septiembre a la noche hablamos, Dientitos Amarillos. Lo extrañas a Sergio Tomás de cuando eras su vocero en el BID???”

Acto seguido, Massa agregó: “14 lucas verdes cobrabas bajo la protección del inútil de aAlberto y del poliladron de Beliz”.

Luego salió a responderle la tropa de legisladores bonaerenses del Frente Renovador. El primero fue Rubén Eslaiman y expresó: “CHUPA PENES!!!! Recuerdo verte corriendo como un perrito faldero desesperado detrás de Sergio cuando fue a Washington, rogando que te firme la resolución confirmándote en el cargo que tenías en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). CASTA PURA SOS CACHIVACHE!!!!”. Pero minutos después, el legislador borró el insulto del tuit.

Luego salió al cruce Sebastián Galmarini, uno de los referentes del Frente Renovador de la Provincia. Sin titubear, el dirigente sentenció: “Querido Guillermo. Te cuento por si tu nivel de casta en sangre no lo logra comprender…Sergio Massa no fue candidato porque el Frente Renovador siempre priorizó la unidad del peronismo. Logramos lo que Uds. quisieron romper. Como hicieron con todo el país. La construcción colectiva está por encima de los cargos, pero se ve que no lo entendes. Son muchos años de cuidar tus propios intereses y los de tus amigos”.

Allí agregó que el “objetivo es ganarle a Milei y terminar con esta triste etapa de nuestro país. Para eso, la sensatez, firmeza, valentía y renovación que nos propuso Sergio Massa es fundamental para la nueva etapa que se iniciará en Argentina”.

También se pronunció el candidato a diputado por la Octava sección, Juan “Tachu” Malpeli, que también tuvo duras críticas hacia el jefe de gabinete de Milei: “El lamecolas de @GAFrancosOk socio del inútil de @danielscioli integrantes de la CASTA más recalcitrante de la política de nuestro País….hoy haciendo lo que mejor sabe, lamerlo (y usar y abusar de eso) al «desqui» de Milei!”.

