CAME solicita tratamiento de proyecto de ley que declare la emergencia en Río Negro y Chubut

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) les pidió a los legisladores nacionales el pronto tratamiento del Proyecto de Ley 7653-D-2024 “Declaración de Emergencia Económica, Social y Fiscal en la Comarca Andina”, iniciativa que contempla los medios necesarios por un período de 180 días para acentuar la presencia del Estado en las zonas afectadas por los incendios. El impacto y la gravedad del fuego ya arrasó con más de 37.000 hectáreas y avanza hacia las ciudades, con pérdida de vidas humanas, viviendas, infraestructura y explotaciones agropecuarias. Por eso, desde CAME se considera que es fundamental articular medidas para atravesar este momento crítico que atenta contra el esfuerzo de miles de patagónicos. Los incendios forestales están dañando el tejido social y económico de El Bolsón, Epuyén, El Hoyo y otras localidades de la Comarca Andina. La economía local sufre pérdidas en el sector turístico, comercial y agropecuario, por lo que es clave declarar la emergencia económica, social y fiscal para preservar el empleo, evitar el cierre de empresas y fomentar la recuperación de la actividad económica. En ese sentido, CAME valora la creación de la Agencia Federal de Emergencias, que dependerá del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich. Ante la situación de emergencia es primordial la gestión del Gobierno nacional en coordinación con las administraciones provinciales para mitigar la situación en las zonas afectadas por los incendios. CAME, la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN), la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina (FEEBA) y la Federación Empresaria del Chubut (FECh) reafirman el compromiso con el desarrollo sostenible y la protección de las provincias afectadas por los incendios.