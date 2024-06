CAME, la Secretaría Pyme y la SEBRAE analizaron estrategias para el desarrollo de las pymes

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas del Estado de Paraná en Brasil (SEBRAE-PR) y la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento de la Nación se reunieron hoy para intercambiar experiencias en torno a la creación de un ambiente favorable para el desarrollo de las pymes. Las tres partes coincidieron en la necesidad de impulsar el trabajo conjunto entre el sector público y privado a fin de crecer en empleabilidad, en innovación y en la cantidad y calidad de las empresas. CAME y la Secretaría acordaron avanzar en el impulso de una nueva Ley Pyme y en la coordinación de la mesa específica tributaria pyme de la AFIP. Participaron de la reunión el presidente de CAME, Alfredo González; el secretario general, Ricardo Diab; el secretario de Hacienda, Blas Taladrid; el secretario Pyme, Marcos Ayerra; el subsecretario de Desarrollo Emprendedor de la Nación, Pablo Gutiérrez; y el consultor de la SEBRAE-PR, Ricardo Dellamea.

Gentileza Prensa CAME.-