“Burlando nos aconsejó no leer los informes de las autopsias”: el dolor del abuelo de las jóvenes asesinadas

Antonio del Castillo, abuelo de Brenda y Morena, dos de las jóvenes víctimas de los “aberrantes crímenes” ocurridos en Florencio Varela, se refirió al sentimiento de impotencia de los padres ante la brutalidad de los asesinatos, y reveló que el doctor Fernando Burlando les aconsejó no leer los informes forenses.

Del Castillo relató por Radio Rivadavia su reciente encuentro con el doctor Burlando. El abogado penalista les dijo que se quedaran “tranquilos, que las cosas están bien encaminadas” en la investigación por el presunto narcomenudeo y los crímenes de las tres jóvenes.

El abuelo de las víctimas compartió el sentimiento de los padres, quienes querían ir a enfrentar a los sospechosos detenidos, Pequeño J y Osorio. “Ellos como todo padre quieren ir donde está este personaje, que cuando trajeron querían ir a San Justo, tirarle piedra, no sé, me entiende”, declaró Del Castillo, y confesó: “Yo también hubiera querido estar en un calabozo con él solo”.

Del Castillo se mostró perturbado por la brutalidad del crimen. “Ya la mataron, pero ¿por qué van a destrozar un cuerpo como hicieron?”, se preguntó. En ese momento, reveló que Burlando no permitió que su hijo leyera los informes forenses ni viera las fotos de la autopsia. “Burlando no lo dejó, no lo dejó. Le dijo bien clarito, mirá, yo soy papá, pero no te aconsejo. Para mí es muy fuerte que no soy nada. ¿Te imaginás para vos cómo podéis llegar a hacer esto?”, detalló. En ese sentido, aseguró que el abogado les dijo que “las cosas que se hicieron son muy malas”.

El abuelo reflexionó sobre cómo la vida cambió en los barrios, donde los jóvenes, a su criterio, viven en otra sintonía. “Toman, se drogan, se pegan, se matan. Yo lo veo a diario esto que está pasando en todos lados”, sostuvo. No obstante, recordó con cariño a sus nietas, a quienes hacía poco más de un mes había visto por última vez.

Finalmente, Del Castillo hizo un llamado a los jóvenes, al asegurar que “estos sinvergüenzas se sirven de los pibes”. “Háganle caso a mamá, me están viendo sufrir. Y si ustedes no le hacen caso a mamá y a papá, le van a dejar sufrimiento a los padres”, sentenció.

Noticias Argentinas.-

