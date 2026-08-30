Con una frase que buscó cerrar tensiones, Bullrich aseguró que “en septiembre se reanudará la discusión y se tratará todo en un solo proyecto”, en referencia a la eliminación de las PASO y al capítulo de Ficha Limpia, bandera del PRO y de la UCR.

El gesto no fue menor. Desde hace semanas, los aliados reclamaban que el oficialismo habilitara el tratamiento de Ficha Limpia por separado, para evitar que quedara subsumida en la discusión más conflictiva: la eliminación de las primarias abiertas.

Bullrich, que mantiene un delicado equilibrio entre las urgencias de la Casa Rosada y las demandas de los bloques dialoguistas, optó por abrir la comisión que preside Agustín Coto y retomar el cuarto intermedio que se había decretado el 13 de mayo. Fue una señal política clara: el oficialismo necesita votos y está dispuesto a negociar.

En el Gobierno insisten en que el eje central del proyecto es la eliminación de las PASO, una medida que consideran clave para “devolver a los partidos la potestad de definir sus candidaturas sin intervención estatal”. Argumentan que las primarias obligan al Estado a financiar internas partidarias y que el sistema actual “distorsiona la competencia”. Además, proponen eliminar el financiamiento público de las campañas, aunque mantendrán los fondos destinados al funcionamiento institucional de los partidos.

El paquete incluye otros cambios profundos: modificaciones en la composición jurídica de los partidos, nuevas exigencias de afiliación para conservar la personería, restricciones a la participación extranjera en campañas y reformas en la elección del Parlasur.

En paralelo, La Libertad Avanza busca acelerar otros proyectos estratégicos en el Senado: el super-RIGI, la reforma de la Ley de Biocombustibles, cambios a la Ley General de Sociedades, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal, recientemente aprobada en Diputados.

Pero la Reforma Política es la iniciativa que desvela a la Casa Rosada. En Balcarce 50, la Mesa Política, liderada por Karina Milei y el jefe de Gabinete Diego Santilli, considera que la eliminación de las PASO es clave para ordenar el sistema electoral y fortalecer la estrategia de reelección del presidente Javier Milei. Sin embargo, los gobernadores aliados no dieron luz verde en las reuniones con Santilli, y el oficialismo enfrenta un escenario de negociaciones abiertas y sin garantías.

Bullrich, consciente de ese mapa, decidió avanzar con la discusión técnica del proyecto. “Necesitamos aprobar los proyectos, y para juntar los votos a veces hay que modificarlos y consensuarlos con los aliados”, explican en su entorno. La senadora porteña ya demostró que su estilo de gestión parlamentaria se basa en la negociación pragmática: logró sancionar iniciativas clave y mantuvo en equilibrio la relación con el PRO, la UCR y las fuerzas provinciales, cada una con intereses propios y presiones de sus gobernadores.

El PRO y la UCR reiteraron que no aceptarán eliminar las primarias. El jefe de la bancada radical, Eduardo Vischi, presentó un proyecto para hacerlas optativas, pero aclaró que su partido no acompañará su eliminación. Para La Libertad Avanza, la bancada radical representa diez votos y el PRO suma tres. Sin esos trece votos, es difícil construir mayorías partiendo de los 21 senadores libertarios.

La Constitución es clara: cualquier cambio en las leyes electorales requiere mayoría absoluta en ambas cámaras —129 votos en Diputados y 37 en el Senado—, un número imposible de alcanzar sin consensos amplios. Milei ya intentó avanzar en 2024, cuando incluyó la eliminación de las PASO en la Ley Bases, pero debió retirar el capítulo para facilitar acuerdos. En 2025, el Congreso solo logró suspenderlas por ese turno electoral.

Agencia NA.-