Brasil: el Ministerio de Seguridad argentino activará una alerta en las fronteras por los hechos de violencia

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que activarán una alerta máxima en las fronteras por los hechos de violencia que se desarrollaron en Río de Janeiro, Brasil, en un operativo policial contra narcos en una reconocida favela.

“Voy a disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o de pase en aquellos que evidentemente se deben de estar moviendo de lugar por la centralidad del conflicto en Río”, dijo Bullrich ante la prensa acreditada en la Casa de Gobierno.

Según precisó la funcionaria nacional, esa alerta significa mirar “con cuatro ojos si tienen antecedentes o no”.

“Por supuesto, no confundiendo turistas. Es un modelo de alerta. Es un público que no es tanto, pero en la Triple Frontera tenemos mucho movimiento”, explicó.

Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...