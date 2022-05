BOLETA ÚNICA: «El proyecto desconoce la ley de paridad y retrotrae la representación para las mujeres»

Diferentes expositores plantearon este martes sus críticas a los proyectos que buscan implementar la boleta única de papel, entre ellos la Directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de América Latina y el Caribe (Coppal), Dolores Gandolfo, quien sostuvo que «el debate en torno a la boleta única parece enfatizar un fenómeno que carece de evidencia» y advirtió que esa discusión parece traer «más problemas que soluciones».

«El proyecto titulado boleta única desconoce la ley de paridad y nos retrotrae al 30% de representación para las mujeres, esto sin dudas es importante advertirlo porque pone en evidencia el tratamiento exprés de este tipo de normativas», aseveró Gandulfo al exponer en un plenario de comisiones de la Cámara Diputados, que abrió el debate sobre la implementación de boleta única.

En ese marco, Gandolfo sostuvo que «una reforma electoral únicamente basada en el instrumento de votación, debe conllevar sin dudas un análisis de contexto» y dijo que «pensar en implementar una reforma por primera vez en una elección presidencial en contextos tan polarizados como vivimos en la región y el mundo parece traer más riesgos que soluciones».

«El debate en torno a la boleta única parece enfatizar un fenómeno que carece de evidencia», consideró.

En ese sentido, Gandolfo afirmó que «no hay denuncias de fraude desde el retorno de la democracia y el sistema ha garantizado la alternancia partidaria» y dijo que «aún en procesos muy polarizados, recordaremos en el 2015, cuando Mauricio Macri en un ballotage ganó con tan sólo por el 2,6%, nadie cuestionó ese resultado».

«Eso muestra la calidad democrática y el compromiso cívico de nuestro pueblo y, al mismo tiempo, la responsabilidad de los actores políticos», destacó, señaló que «hay que tener datos para hablar de ese tema» y agregó: «Hablemos de lo más importante que quiero traer a la mesa, que tiene que ver con los efectos adversos de esta modificación de una reforma electoral no habiendo un problema».

Por su parte, el politólogo Andy Tow, defendió el actual sistema de boleta partidaria y consideró que «su persistencia puede explicarse fundamentalmente por su versatilidad, en el marco del régimen federal» y «no solo para la realización de elecciones simultáneas de distintos órganos y niveles de gobierno, sino, sobre todo, para la construcción de coaliciones multinivel».

En esa línea, consideró que «las trampas son más difíciles cuando en las elecciones hay cargos diversos y enlazados en juego, y cuando hay presencia de autoridades federales y locales, cuando las miradas son múltiples, y cuando son más los interesados en que el veredicto de las urnas no sea objeto de controversia».

En tanto, Tomás Aguerre, de la Agencia de comunicación Monteagudo, destacó la importancia de tener «un diagnóstico documentado, concreto y claro, sobre qué problema estamos buscando atacar y cómo lo vamos a atacar».

«No alcanza con la sensación, lo que nosotros pensamos, lo que potencialmente podría suceder», advirtió.

En ese contexto, Aguerre aseveró que «hay 40 años de experiencia en elecciones, deberíamos o tener documentada esa información o usar por ejemplo la elección del año que viene para plantear un estudio serio, sistemático, hecho por el Estado, por algún organismo, que nos diga dónde está el problema, en qué distritos, ciudades, provincias, y cuál es el problema efectivo».

«Es muy difícil debatir sobre proyectos que son muy distintos», señaló y manifestó que «cada propuesta de instrumento de votación no es lo mismo si estamos hablando del sistema cordobés, que el sistema santafesino, que de un sistema propio, porque cada instrumento de votación genera efectos distintos sobre los votantes, tiene costos distintos, tiene tiempos de implementación distintos y sobre todo genera efectos».

Según Aguerre, «este no es un proyecto que creo que podamos pensar para implementar el año que viene, tiene que por lo menos llevar un tiempo y pruebas piloto para empezar en 2027» y agregó que «hay que incorporar la cuestión de la accesibilidad que no es un tema menor sobre todo si vamos a un sistema de boleta única como la cordobesa donde no es fácil el tema de la accesibilidad».

Plenario

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto de la Cámara de Diputados debatió este martes los alcances de los proyectos para la implementación de la boleta única papel, con la exposición de especialistas y exfuncionarios, que se mostraron a favor y en contra de impulsar ese sistema en nuestro país.

El plenario continuará la semana próxima con la segunda reunión informativa sobre la modificación del actual sistema.

Durante el encuentro, que se desarrolló en el segundo piso del Anexo C de la Cámara baja, expusieron 20 invitados, de los cuáles 12 se mostraron a favor, mientras que 8 manifestaron sus reparos a la modificación del sistema electoral que se utiliza en el país.

A las ya expresadas posturas de Gandulfo, Tow y Aguerre, se sumaron las del resto de los expositores.

La primera en exponer fue Julia Pomares, jefa de asesora del Gobierno de la ciudad, quien consideró que la implementación de la Boleta Única «les asegura a los votantes que puedan tener todas las opciones a disposición, el mismo derecho a votar en Balvanera, en Trelew o González Catán» y dijo que «es más sustentable con el ambiente».

En tanto, el exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, compartió la experiencia de la provincia con la implementación de la boleta única electrónica y consideró que es «sustantiva la modificación del sistema electoral», a la vez que pidió pensar en la «legitimación de origen por percepción de ausencia de voluntad plena del que va a votar y termina votando cualquier otra cosa».

A su turno, el exdiputado nacional Adrián Pérez, exsecretario de Asuntos Estratégicos del gobierno de Cambiemos, recordó que «este es un debate que arrastra muchísimos años y que el mundo ya saldó» y dijo que «a ningún país que fue al sistema de boleta única volvió al sistema partidario», al sostener que este sistema «garantiza elegir la opción que quiere votar y elimina la posibilidad del robo de boletas».

En tanto, el intendente de Rosario Pablo Javkin, sostuvo que con el sistema actual «no está garantizado el derecho a elegir y ser elegido», al advertir que «está privatizado el sistema de voto: el Estado se desentiende que la oferta electoral esté presente y depende de la capacidad que tenga el partido de sostener la boleta durante 8 horas en un cuarto oscuro», al exponer sobre la boleta única que se implementa en la provincia de Santa Fe.

Entre los que se mostraron en contra de la implementación de la boleta única, Facundo Cruz, de la Universidad Di Tella, sostuvo que «el 99 por ciento de los ciudadanos dijo no haber tenido problemas en encontrar boleta» y consideró que «decir que la boleta única es una solución es desentenderse de las responsabilidades que le exige el Estado a cada partido», al advertir que una modificación del sistema «podría generar mayores problemas y más preocupaciones».

En el debate, se pondrán sobre la mesa proyectos elaborados por Silvia Lospennato, Pablo Tonelli (PRO-CABA), Emilio Monzó (Encuentro Federal-Buenos Aires), Enrique Estévez (Partido Socialista-Santa Fe) y Alejandro ‘Topo’ Rodríguez (Identidad Bonaerense), como también otros de los exlegisladores Gustavo Menna (UCR) y Jorge Enríquez (PRO), entre otros.

El tratamiento del proyecto sobre boleta única se resolvió tras el pedido de la oposición de una sesión especial para debatirlo hace 15 días en el recinto, cuando contaba con los respaldos para alcanzar el quórum pero no para aprobarlo y otorgar media sanción. Sobre la hora, el oficialismo neutralizó esa movida y para conseguir el tratamiento de su agenda productiva debió ceder al planteo de la oposición y se resolvió su tratamiento en comisión.

Las reuniones informativas continuarán el martes 24, según confirmó al término de la reunión el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo, quien informó a los legisladores que tendrán tiempo hasta el viernes para acercar la lista de expositores para el próximo encuentro.

