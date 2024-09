Bianco: «La educación universitaria es el futuro de nuestra provincia»

Así lo afirmó el Ministro de Gobierno durante el segundo Encuentro Puentes, en el que participaron cuarenta y un intendentes bonaerenses y se firmaron convenios para ampliar el derecho a la educación superior en sus distritos. “A diferencia de lo que cree Milei, el pueblo argentino no piensa que la universidad sea un gasto, sino que la valora como una inversión y la reconoce como un derecho. Para nosotros, la educación universitaria es el futuro de nuestra provincia y por eso le decimos no al ajuste del Gobierno nacional. En la provincia vamos a continuar impulsando el desarrollo de nuestras universidades y a seguir diciéndole sí a la educación pública», afirmó el ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Fue en el marco del segundo Encuentro Puentes, realizado este viernes en el Gran Hotel Provincial de Mar del Plata. Durante la jornada, cuarenta y un intendentes bonaerenses, autoridades de veintiún universidades nacionales y provinciales, funcionarios, y docentes y estudiantes de carreras impulsadas en el marco del programa Puentes participaron de mesas de debate y discusión sobre la experiencia de la iniciativa provincial a lo largo del territorio bonaerense. El cierre del encuentro, a cargo del Ministro de Gobierno y el director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, incluyó la firma de convenios con jefes y jefas comunales, así como con autoridades universitarias, con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior en toda la provincia. “Poder estudiar una carrera universitaria es un derecho de todas las y los bonaerenses, pero los derechos no son irreversibles, hay que pelear por conseguirlos y mantenerlos. Frente a un Gobierno nacional cuyo único modelo es el ajuste, desde el Gobierno de la Provincia vamos a utilizar todos los recursos a nuestro alcance para fortalecer nuestro sistema universitario junto a las universidades y municipios”, manifestó Bianco. Por su parte, Sileoni se refirió al valor de esta iniciativa y destacó: “Puentes inaugura un tiempo distinto en la provincia de Buenos Aires, con un gobierno que está más cerca de la gente, como también lo están los intendentes y las universidades. La educación universitaria tiene una extensa historia de lucha contra los autoritarismos y la tradición de nuestro sistema educativo bonaerense es el de ser un sitio de paz. En este sentido, no tenemos forma de no antagonizar con el Gobierno nacional, porque nos separa un océano respecto de sus ideas. Los convenios que estamos firmando el día de hoy, que van a permitir poner a la educación en cada uno de los rincones de la provincia, son un ejemplo de ello”. A través de estos convenios, 37 municipios recibirán subsidios para mejorar sus centros universitarios, mientras que se impulsará el dictado de 25 carreras universitarias a cargo de siete universidades. Además, por primera vez, el Gobierno de la Provincia subsidia a doce universidades radicadas en el territorio bonaerense. Los convenios firmados en el evento contemplan una inversión que supera los $5.300 millones. De este modo, el gobierno provincial ya superó los $17.848 millones invertidos en el Programa Puentes. Estuvieron presentes los intendentes Germán Lago (Alberti), Emilio Cordonnier (Ayacucho), Esteban Sanzio (Baradero), Marcos Pisano (Bolívar), Daniel Stadnik (Carlos Casares), María Celia Gianini (Carlos Tejedor), Hernan Carullo (Castelli -interino), Rubén Darío Golía (Chacabuco), Javier Gastón (Chascomús), Lisandro Matzkin (Coronel Pringles), Rodrigo Aristimuño (Coronel Rosales), Ricardo Moccero (Coronel Suárez), Juan Pablo García (Dolores), Diego Nanni (Exaltación de la Cruz), Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Osvaldo Dinápoli (General Belgrano), Martín Randazzo (General La Madrid), Javier Osuna (General Las Heras), Juan Manuel Álvarez (General Paz), Fernando Rodríguez (General Pinto – Interino), Luis Ignacio Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Alfredo Rubén Fisher (Laprida), Alberto Gelené (Las Flores), Carlos Ferraris (Leandro N. Alem), Pablo Barrena (Lobería), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), Hernán Arranz (Monte Hermoso), Facundo Diz (Navarro), Mauro Poletti (Ramallo), Maximiliano Suescun (Rauch), Juan Alberto Martínez (Rivadavia), José Luis Salomón (Saladillo), Ariel Sucurro (Salliqueló), Ricardo Alessandro (Salto), Miguel Gesualdi (San Andrés de Giles), Gustavo Cocconi (Tapalqué), Sergio Bordoni (Tornquist), Francisco Recoulat (Trenque Lauquen), Pablo Garate (Tres Arroyos) y Gustavo Barrera (Villa Gesell). Las autoridades universitarias que acompañaron el encuentro fueron Alfredo Alfonso (Rector – UNQ), Pablo Domenichini (Rector – UNaB), Daniel Galli (Rector – UPE), Roberto Jesús Gallo (Rector – UNO), Martín Lopez Armengol (Presidente – UNLP), Arnaldo Medina (Rector – UNAJ), Walter F. Panessi (Rector – UNLu), Carlos Rodríguez (Rector – UNIPE), Andrea Savoretti (Rectora – UPSO), Flavia Terigi (Rectora – UNGS), Sandra Torlucci (Rectora – UNA), Haroldo Avetta (Vicerrector – UTN), Gustavo Duek (Vicerrector – UNLaM), Georgina Hernandez (Vicerrector – UNLa), Ana María Llois (Vicerrector – UNSAM), Silvina Sansarricq (Vicerrectora – UNSAdA), Guillermo Durán (Decano – Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – UBA), Néstor Urretabizkaya (Decano – Facultad de Ciencias Agrarias – UNLZ), Betina Bernardelli (Vicedecana – Facultad de Ciencias de la Salud – UNICEN), Horacio Russo (Secr. General – UNTREF), Melina Fernández (Dir. Gral. de Gestión Académica – UNAHUR).