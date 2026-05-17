Barrios de Pie, Ferraresi y Costa encabezaron un encuentro en la UBA: “Es Axel o Milei»

En el marco de la campaña del movimiento Barrios de Pie, Dale Fuerza al Futuro, se realizó ayer sábado un plenario de militantes de más de 100 localidades de la provincia de Buenos Aires y referentes de la ciudad en la Facultad de Sociales de la UBA.

El encuentro contó, entre otros dirigentes, con la participación de Daniel Menéndez, sociólogo y funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires; Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda y aspirante a gobernador; y el economista y ministro de Producción Augusto Costa.

«Es importantísimo que estemos militando y pensando cómo forjar una salida a la encrucijada que está generando el gobierno de Javier Milei», resaltó Kicillof en un video que envió al encuentro.

Por su parte, Menéndez, expresó: «Con absoluta convicción y certeza, dijimos desde el día uno, es Axel. Es Axel a quien hay que defender, porque es él a quien más ataca el gobierno de Milei y no es casual. Es claro que tenemos que ser inteligentes y sostener ese gobierno y la esperanza».

Por otro lado, el subsecretario de Economía Popular provincial destacó: «Hay momentos históricos donde se personifican esperanzas y el anhelo de nuestro pueblo. Hay que defender a Axel porque expresa la esperanza y la alternativa de gobernar de cara al pueblo. El movimiento popular tiene que hacerse cargo de transformar esta realidad dejando de ser impotentes al frente del ejecutivo, y realizando las transformaciones que nuestro pueblo necesita. Hay otro camino y es junto a Axel Kicillof».

Noticias Argentinas.-

Foto Prensa Barrios de Pie.-

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