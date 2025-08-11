Axel Kicillof sobre el oficialismo en las legislativas bonaerenses: “Van a hacer una campaña roñosa”

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió a las próximas elecciones legislativas bonaerenses y sostuvo que, desde el oficialismo, “van a hacer una campaña roñosa”, luego de que hayan publicado este domingo una noticia falsa, generada en una entrevista que brindó el mandatario provincial.

En declaraciones radiales, señaló que La Libertad Avanza (LLA), que confirmó que irá junto al PRO, “hará uso de la tecnología” y de las plataformas digitales con el fin de “hacer decir a uno cosas que no dice”, dado que mucha gente se informa mediante el teléfono celular.

“Salen con una Cadena Nacional calamitosa y no van al grueso de la cuestión. (Javier) Milei ya no puede explicar nada. Viene de un mes espantoso con problemas en lo macro y en lo micro económico, cada vez más difícil de ocultar”, sentenció.

Por otra parte, celebró la unión de todo el peronismo en la alianza Fuerza Patria y remarcó que, aunque las discusiones y las diferencias continúan, en esta instancia “no había que regalársela” al Gobierno Nacional.

Con respecto a la condena de la ex presidenta Cristina Kirchner, Kicillof aseguró que “está presa por Milei” y que, en este escenario donde la democracia es atacada de forma constante, “van a seguir cayendo opositores”.

En relación a eso, subrayó que el Presidente “pensaba que los tenía a todos separados” y logró que los diversos sectores “se juntaran y formaran” un nuevo frente para darle al ciudadano “un instrumento para votar en su contra”.

“Efectivamente hay diferencias, pero tenemos que discutirlo puertas para adentro. El Gobierno de Alberto (Fernández) no salió bien…si vamos a ir con un modelo igual, va a salir algo parecido y nadie va a estar contento. Tiene que ser un peronismo que quiera gobernar en una coyuntura como ésta, con una ultraderecha muy instalada en varias partes del mundo”, expresó .

Asimismo, manifestó que “hay que reformular los modos de entablar el vinculo con quienes representan” y lograr que en estas elecciones legislativas Milei “no salga fortalecido”.

En el hipotético caso de que las elecciones fueran ganadas por LLA, el gobernador considero que “seguirá con la motosierra a fondo” e incluso, sumado a los múltiples recortes presupuestarios, intentarán cerrar el PAMI “que es una información que está circulando”: “Si gana, puede ser un impulso para que Milei siga haciendo lo que está haciendo, aunque creo que se le va a hacer cuesta arriba”, añadió.

“Fuerza Patria es un hito importante porque cuando hay que estar espalda con espalda, estamos. La gente pidió que fuéramos todos juntos y hay una decisión madura de nuestra parte para ponerle un freno al Gobierno. El contraste es claro entre lo que Milei destruye y lo que hace una provincia que es lo contrario porque tiene otro modelo”, concluyó.

Noticias Argentinas.-

