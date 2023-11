Axel Kicillof, el bastión del Peronismo que tendrá un duro desafío

La contundente derrota del peronismo a nivel nacional marca un hecho histórico en el país y abre una nueva etapa política. Javier Milei -bajo la sombra de Mauricio Macri- despachó sin problemas a Sergio Massa y el golpe se sintió con fuerza en la provincia de Buenos Aires. Son muchos los interrogantes que se abren y lo cierto es que Axel Kicillof se posiciona como la figura casi excluyente de cara a los tiempos que se vienen para el justicialismo. La reelección obtenida en un contexto sumamente adverso, ahora sumó un mayor peso tras la catastrófica jornada que vivió Unión por la Patria (UP). Si bien Massa se puso a disposición para “lo que haga falta”, el futuro aparece un tanto incierto para el tigrense. Cristina Fernández de Kirchner juega al misterio: «Nadie puede arrogarse la facultad de dar consejos. Es el segundo balotaje de la democracia, lo cual es muy importante. Siempre cuando la gente se expresa, vale la pena”, dijo este domingo al votar en Santa Cruz. Asimismo, este jueves tiene previsto dar una charla en Italia en la Universidad de Nápoles Federico II y el tema de su ponencia será «La insatisfacción democrática”. La actividad se confirmó días atrás y su reaparición será seguida muy cerca. En este contexto, con varios caciques peronistas del interior que deberán dar explicaciones por los resultados en el balotaje, Kicillof encara un camino sinuoso en el que deberá afinar sus aptitudes políticas no solo para sostener su gobierno, sino también para formar parte de la etapa defensiva que se le viene al peronismo en estos cuatro años a nivel nacional. En lo que hace al plano de la gestión, lo más urgente a resolver para el Gobernador es la presentación del Presupuesto 2024. Hace pocos días, desde la Gobernación bonaerense señalaron que el resultado del balotaje iba a ser crucial para la presentación de la iniciativa. Si ganaba Massa, lo presentarían esta semana, pero que si triunfaba Milei dilatarían la presentación para más adelante. ”En la provincia de Buenos Aires si no hay coparticipación no paga sueldos y no es para asustar ni agitar fantasmas es la realidad”, dijo Kicillof sobre lo que podría pasar en caso de que el ahora presidente electo avanzara con sus planteos de ajuste salvaje y reformas sobre la distribución de recursos federales. La ley de leyes marcará a fuego el proyecto de gobierno y es un punto extremadamente sensible que preocupa en Calle 6. El pago de salarios, las obras de infraestructura en salud y educación, depende en gran medida de los fondos provenientes de Nación. Ante las consultas de La Tecla, hasta el momento no se han expedido sobre el resultado del balotaje y tampoco tienen previsto realizar contactos con la prensa para dar a conocer los pasos a seguir. Otro punto a desandar es la conformación del nuevo gabinete que estructurará los próximos cuatro ańos de gestión. La demanda de lugares creció exponencialmente y la provincia de Buenos Aires aparece como un refugio para todos los sectores de UP. Kicillof no considera que debe “lotearse” el Gobierno para cada espacio de la coalición, sino que propone una visión de integralidad del proyecto político a llevar a cabo. En el aspecto político, tanto a nivel nacional como provincial, el mandatario pica en punta como el «conductor natural» del proceso que se abre. Sin mostrarse de acuerdo con presidir el Partido Justicialista bonaerense, hay quienes claman para lo que haga. Claro está que la relación tirante que posee con Máximo Kirchner juega en la mesa donde se toman las decisiones. Hay otros que no lo descartan como un posible presidente del PJ nacional, otro lugar que quedará para cubrir ya que está liderado por Alberto Fernández. En la vida política del oficialismo bonaerense, varios sectores comenzaron con un operativo en el que dejan ver su malestar con Kirchner y como contraposición buscan sumar volumen político a Kicillof. De hecho, el Grupo de Ensenada es una muestra de tal movimiento. Compuesto por varios dirigentes políticos, sindicales y sociales, entre los que resaltan Mario Secco, Jorge Ferraresi, Fernando Espinoza, Andrés «Cuervo» Larroque, es un núcleo de poder que ya sentó sus bases. Incluso, según pudo saber este medio, se esperan novedades al respecto a la brevedad. La puja por la conducción del PJ bonaerense será otro capítulo que se avecina. Este breve repaso marca el estado de situación del peronismo en la provincia de Buenos Aires y que tiene al Gobernador en el centro de la escena. Con la derrota sin digerir, el 2027 ya empieza a ser el horizonte para la reestructuración del justicialismo. La composición de nuevas melodías, tal como lo planteó Kicillof, estará en la agenda de discusión.