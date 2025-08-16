Axel Kicillof: “El 7 de septiembre hay que frenar el ajuste de Milei en las urnas”

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

El gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a manifestarse ayer viernes en clave electoral rumbo a las elecciones provinciales del 7 de septiembre y aseguró que hay que “frenar” en las “urnas” el “ajuste” del presidente Javier Milei.

“Estoy convencido de que los bonaerenses no van a permitir que (Javier) Milei siga ajustando a la educación, a la ciencia y a los jubilados”, sostuvo Kicillof al inaugurar un Centro de Atención Primaria de la Salud en Pehuajó.

En esa línea, el gobernador llamó a ponerle un “freno en las urnas” al gobierno libertario utilizando como instrumento la boleta de Fuerza Patria.

“El 7 de septiembre hay que ponerle un freno en las urnas: la boleta de Fuerza Patria es la herramienta indicada para eso y también para defender todas las transformaciones que estamos llevando adelante en la Provincia”, destacó Kicillof.

Además, el mandatario provincial volvió a denunciar la quita de recursos a las provincias por parte del Ejecutivo nacional y la paralización de la obra pública.

“Lo único que siempre ha hecho el gobierno nacional es quitarnos recursos y paralizar todas las obras”, cuestionó Kicillof, y contrastó: “Nosotros proponemos un Gobierno provincial que inaugura centros de salud y trae las ambulancias y los patrulleros que necesita cada distrito”.

Kicillof estuvo acompañado del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak y el intendente local, Pablo Zurro. También participó el ministro de Seguridad, Javier Alonso, con quien el gobernador entregó patrulleros en ese municipio.

Noticias Argentinas.-

