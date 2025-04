Autopartes, con déficit histórico

En 2024, el comercio de autopartes tuvo como resultado un déficit de US$ 9.300 millones, uno de los más altos en 20 años, pese a mostrar una baja del 5% respecto a 2023, informó la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes.

Según la entidad, las exportaciones cayeron 1,2% (US$ 1.284 millones) y las importaciones se redujeron el 4,5% (US$ 10.584 millones).

No obstante ello, cabe destacar que la cadena de valor automotriz de nuestro país genera un ahorro de divisas por US$ 12.300 millones al año, comparando contra un escenario donde el mercado de vehículos y el mercado de reposición debieran ser abastecidos en su totalidad por importaciones.

En 2024, el sector en su conjunto presentó un déficit comercial consolidado de US$ 4.681 millones, compuesto por un déficit comercial de autopartes de US$ 9.300 millones y un superávit comercial de vehículos de US$ 4.619 millones, que compensó parcialmente el saldo negativo de autopartes.

Si Argentina no contara con una industria automotriz local, las importaciones de productos automotrices se aproximarían a los USD 17.000 millones.

Brasil, la UE, Japón, Tailandia y China tuvieron el mayor intercambio comercial, con fuertes déficits bilaterales.

Urgencias

Los rubros que más se comercializaron fueron transmisiones (US$ 1.917 M de déficit), componentes de motor (US$ 1.411 M de déficit) y eléctrico (US$ 1.412 M de déficit).

La Afac sostiene que “el sector enfrenta serios problemas de competitividad y urge avanzar a esquemas tributarios más simples y con menor peso sobre las etapas productivas, una modernización en los esquemas laborales y una mejora en la competitividad sistémica ‘puertas afuera’ de las empresas.

Al respecta, destaca: “Todo ello será condición necesaria para lograr un salto cuanti y cualitativo en el proceso de inversiones (a lo largo de toda la cadena de valor) para que los proyectos de terminales, tanto los anunciados como los que ya están en desarrollo, puedan mejorar sustancialmente el valor agregado local y reducir la alta dependencia de importación de piezas”.

Por último, desde la entidad se señala que “durante 2025, tenemos el desafío de comenzar a analizar, discutir y renegociar el Acuerdo Automotriz entre Brasil y Argentina, tendiente a desarrollar salvaguardas efectivas para consolidar la especialización productiva y la complementación comercial en la región, con reglas de origen más sólidas que eviten triangulaciones de importaciones”.

Prensa Expotrade.

