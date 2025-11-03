Aumentan las tarifas de gas y energía eléctrica: suba promedio del 3,8% desde este mes

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

El Enargas publicó los nuevos cuadros tarifarios del gas con una suba promedio del 3,8%. La electricidad tendrá un aumento similar desde el lunes.

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) formalizó una suba promedio del 3,8% en las tarifas residenciales a nivel nacional, de acuerdo con las revisiones quinquenales establecidas por el organismo. La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial mediante 20 resoluciones, una para cada empresa prestataria del servicio.

Desde la Secretaría de Energía informaron que las boletas de los usuarios reflejarán el incremento en noviembre. “Resulta razonable y prudente continuar para el mes de noviembre de 2025 con el sendero de actualización de los precios y tarifas del sector energético”, expresa una de las resoluciones oficiales.

Revisión quinquenal y plan de inversiones

El ministro de Economía ratificó que “las tarifas correspondientes a los segmentos de transporte y distribución de gas natural deberán ser fijadas conforme los resultados de las revisiones tarifarias quinquenales llevadas adelante por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas)”.

Tras un período de emergencia energética, el Gobierno puso en marcha un plan de cinco años con las empresas del sector, que contempla actualizaciones tarifarias periódicas junto con compromisos de inversión en infraestructura.

Próximo aumento en la energía eléctrica

Fuentes oficiales adelantaron que el lunes se publicarán los nuevos cuadros tarifarios para la electricidad, con incrementos promedio similares a los aplicados en el gas. En la Ciudad de Buenos Aires, se prevé una suba del 1,6% en las facturas residenciales.

Estas actualizaciones forman parte de la política de “normalización del mercado eléctrico mayorista”, en línea con la Ley Bases y los principios de competencia establecidos en la Ley 24.065.

Impacto en los precios y el consumo

Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, la economía argentina experimentó un fuerte reacomodamiento de precios relativos. Aunque la inflación general muestra señales de desaceleración, algunos rubros de la canasta básica se mantuvieron rezagados mientras otros aumentaron por encima del promedio.

Un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) reveló que, tomando noviembre de 2023 como base, el rubro vivienda, agua, electricidad y combustibles creció 53,2%, mientras que el segmento de ropa y calzado cayó 29,1%.

