Annalisa Santi volvió con un topless

Después de llamarse a silencio por un tiempo, Annalisa Santi busca volver al ruedo en la farándula argentina, recientemente sorprendió con fuertes confesiones en este portal sobre su vida en Argentina: “Caí bajo. Hice cosas que nunca pensé que haría. Probé cosas que no debería, y que por ser un rostro conocido tenés fácil acceso. Probé cocaína. Todo viene de la mano. Pero es una quién decide. Si querés o no querés. Por eso digo que todo lo que viví me sirvió para madurar”.

Por si esto fuera poco, actualmente recurre a recordar en las redes sociales imágenes hot de su momento de furor mediático. A modo de ejemplo, publicó en Twitter una foto en topless arriba de una moto, con un mensaje muy sugestivo: “¿Quién quiere ir conmigo? ???????? les dejo muchos besos ???????? ¿qué hacen este #FinDeSemana? Los quiero”. M1.-