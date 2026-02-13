Aníbal Lotocki: rechazaron la prisión domiciliaria del ex cirujano y continuará en prisión

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El ex cirujano Aníbal Lotocki continuará detenido en el penal de Ezeiza, luego de que el juzgado rechazó la solicitud de prisión domiciliaria a la que buscaba acceder para cuidar a su hija.

El abogado Fernando Burlando, que representa a Matías Luna, hermano de Silvina Luna, confirmó la medida a la Agencia Noticias Argentinas, ya que, si bien el beneficio se centraba en respaldar a la menor, fruto de la relación de Lotocki con Vanesa Sassaro, la joven ya cuenta con la tutela de su madre.

El fallo indicó que: «el Poder Judicial de la Nación determina que por recibido y teniendo en cuenta que, conforme a lo informado por el juzgado de primera instancia, en lo civil número 92, la hija del imputado ha reanudado la convivencia con su madre», tal como se indicó en declaraciones televisivas.

En línea, el escrito consideró la solicitud como cerrada: “Como consecuencia de ello, dicho expediente ha sido archivado; declárese abstracta la solicitud de prisión domiciliaria oportunamente formulada por asistencia técnica que así resuelve”.

Noticias Argentinas.-

