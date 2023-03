Aníbal Fernández se preguntó «cuántas horas trabaja» Máximo Kirchner y dijo que la vicepresidenta no está proscripta

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, reiteró que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no está proscripta y aseguró que puede participar de la competencia electoral, aunque aclaró que de hacerlo «deberá competir en las PASO». «Tengo que decir con claridad que quien quiera competir, el 24 de junio debe presentar lista», indicó.

«Por un lado dicen que Cristina está proscripta y uno trata de explicar, desde un punto de abogado, que no, que proscripta no está, y después la tenés a Cristina, que se llama a si misma proscripta, pero bueno, si quieren utilizar este término háganlo, pero después aparecen otros que dicen que quieren que Cristina sea candidata…cómo es, no era que está proscripta«, planteó el funcionario.

En la misma línea, se preguntó: «Si está proscripta cómo va a ser candidata. La verdad es que no está proscripta y puede ser candidata, pero para serlo tiene que competir en las PASO».

Asimismo, se refirió a los cuestionamientos de la vicepresidenta en el marco de su exposición el pasado viernes en la Universidad de Río Negro: “(Ella es) del mismo gobierno, por lo cual está criticándose a sí misma. Se está criticando a sí misma. Formamos todos parte del mismo gobierno”.

El ministro que responde al presidente Alberto Fernández declaró además contra el diputado y dirigente de La Cámpora Máximo Kirchner, al cuestionar su rol en el Frente de Todos. «No sé cuántas horas trabaja ni qué hace, nunca lo supe», subrayó, al tiempo que aclaró que tiene gran aprecio por la vicepresidenta.

Los dichos de Aníbal Fernández llegan tras el plenario de militantes organizado por La Cámpora en el que el hijo de la exmandataria habló en contra del Presidente. «Hay compañeros más interesados en ganarle a Cristina que en sacar el país adelante», planteó, y enfatizó en «abandonar las aventuras personales».

“Yo no he visto algo serio, algo que me muestre que él tenga una estatura política tan importante que pueda darle consejos al peronismo; no las reconozco, no las veo”, indicó respecto al poder de injerencia del diputado.

A su parte, y en defensa del mandatario, contrapuso: «Son las 8 de la mañana, y viniendo de Lomas de Zamora, vengo al ministerio de trabajar como un perro todo el día para tratar de hacer todo lo que tenemos que hacer. No tengo ningún interés en que le vaya mal a Cristina, le tengo un gran amor porque trabajé muchos años con ella. No cambia mi manera de pensar».

Por último, habló de la situación que se vive en la ciudad de Rosario en el avance de la violencia narcocriminal y el desembarco de nuevos efectivos de las fuerzas federales. «Nuestro objetivo es que nos tomemos el trabajito de pensarlo y cumplirlo, y que podamos estar en nuestros lugares cumpliendo una función específica, porque llevar a todo el personal junto, no tiene sentido», especificó, mientras reveló que los envíos responden a las facetas del plan diseñado.