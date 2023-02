Andrés Larroque: «No podemos condenar la unidad por los equívocos del Presidente»

Arde La Plata. Es 26 de enero y el ritmo de la calle no se condice con la quincena más vacacional del año. Es el día de su cumpleaños 46 y Andrés “Cuervo” Larroque recibe a La Tecla. Sobre la mesa que oficia de escritorio, el termo, el mate y el libro Conocer a Perón, de Juan Manuel Abal Medina. Fiel a su estilo, el ministro de Desarrollo de la Comunidad y uno de los líderes de La Cámpora, tira definiciones filosas. -¿Cuál es el mejor regalo que te podrían hacer en tu cumpleaños? -Estar con mi familia. Me parece eso siempre lo mejor y lo tengo; no me puedo quejar. -¿Y políticamente? -Terminar con la proscripción de Cristina; que podamos tener la posibilidad de que el pueblo elija a quien quiere, sin intermediaciones de otros factores de poder. -¿Por qué dicen que Cristina está proscripta si hasta ahora no se le ha prohibido ser candidata? -Tomemos el caso del general Perón. Recordá cómo fue aquella proscripción del gobierno de Lanusse, que puso la cláusula que planteaba que quienes querían ser candidatos debían residir en el país previamente al 25 de agosto (de 1972). Son siempre los mismos artilugios, que finalmente derivan en esa situación de imposibilidad de que quien reúne la mayor adhesión, por lo menos en el campo nacional y popular, pueda ir a elecciones de manera libre. Está claro que esta condena no es un hecho aislado, sino que busca desgastar. Además, está el camino abierto para que el proceso judicial se acelere y, con una situación encaminada de diseño electoral, consoliden esta condena en primera instancia. -Hasta acá es ella la que se bajó de la candidatura, ¿los sorprendió eso? -Me parece que ella está un poco cansada de todas estas maniobras, y creo que lo que quiso es denunciar esta situación límite en la democracia argentina. En marzo apedrearon su despacho; en agosto cercaron su domicilio el jefe de gobierno de la Ciudad, Larreta, junto a la policía de Macri; el primero de septiembre quisieron asesinarla; y luego vino la condena. La situación es suficientemente grave como para que el sistema político siga viviendo en el letargo de una normalidad que no existe. Inclusive, el intento de asesinato fue licuado por los grandes medios de comunicación; la oposición tuvo alguna primera postura de condena, pero después también se sumó a la lógica de minimizar el hecho; y, lamentablemente, creo que también el presidente Alberto Fernández participó de esa licuación. Y esto es muy grave. -¿Por qué crees que Alberto participó de la licuación? -Porque más allá de la declaración del feriado del día siguiente, más o menos discutible y muy rara, cuando estaba en marcha un paro de la CGT; me parece que en los días subsiguientes no se puso en la centralidad de la política argentina el hecho de que quisieron asesinar a la Vicepresidenta. Y hasta en algunos movimientos, a veces pareciera que este tipo de hostigamiento y ataques finalmente pueden ser funcionales a estrategias de otros actores políticos, inclusive del propio Frente de Todos. Es muy penosa la situación. -¿Por qué está ese estado de letargo? -Todo el espacio está sumido en una situación muy confusa y desmotivante. En el 2019 se consiguió un triunfo histórico contra todo un conglomerado de poder que tenía el gobierno nacional, el gobierno de la provincia más grande, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el poder económico y el poder judicial alineados; y después entramos en un terreno ecléctico a la hora de desarrollar el funcionamiento de la coalición de gobierno, y el resultado es agridulce. Quien más sufre es la militancia, que siente mucha desilusión y confusión. -¿Lo atribuís a la falta de conducción política del Presidente? -A una desnaturalización de lo que era el Frente de Todos en su origen, a una situación que buscó invertir o alterar las proporciones y la lógica. Cristina fue muy inteligente en ceder el encabezamiento del frente para poder constituirlo al sector moderado que representaba Alberto. Y Alberto gobernó como si él expresara al sector mayoritario de la coalición. Ahí hubo un gran sentido de irresponsabilidad. Eso alteró la lógica fundacional y desde ahí no nos pudimos recuperar nunca más. La elección de Alberto como candidato no tenía que ver con modificar el programa, sino con entender que alguien moderado era la figura correcta, pero para llevar adelante el programa que el conjunto del espacio había expresado y explicitado en la campaña electoral. -¿Alguien puede tomar el bastón de mariscal? -Todos de alguna manera lo hacemos. Creo que lo que quiso plantear Cristina es que salgamos de una situación de inmovilidad. Por supuesto que la referencia de la conducción es ella, pero quizás lo que quiso advertir es que sola no puede, que la dirigencia política tiene que dar la cara y que no alcanza con tuitear, sino que hay que expresar posiciones, tener un rol en materia organizativa en el movimiento nacional y popular que no se puede resignar. -¿El FdT va a seguir existiendo? -Para mí lo importante es la unidad. Después, para los formatos, las nomenclaturas, las estrategias electorales, falta mucho. Lo importante hoy es resolver la situación de Cristina, y desde ahí rediseñar lo que venga en materia electoral. -¿Fracasó el Frente de Todos o fracasó el Presidente? -Creo que hay que seguir apostando a la unidad. Me parece que no hay que confundir esta situación, que uno podría calificar de cierta ingratitud y poca inteligencia también, porque a Alberto se le dio una oportunidad muy grande y confundió cómo debía ser su vínculo con Cristina y su rol. Nosotros no podemos condenar la unidad por los equívocos que ha tenido el Presidente. La unidad siempre tiene que estar en el centro de nuestro debate, y porque falle una persona no podemos condenar al concepto general. -En el año electoral, ¿qué hay que decirle a la gente para volver a enamorarla, teniendo en cuenta que no se cumplieron las expectativas del 2019? -Bueno, también la experiencia liberal macrista es muy reciente y ese fantasma está; pero no nos alcanza con eso. No podemos valernos de que el otro es malo o fue perjudicial para el pueblo. El desafío es demostrar que nosoros somos buenos. Perón y Evita lo hicieron de manera taxativa, Néstor y Cristina lo hicieron también de manera contundente, y en esta etapa hemos entrado en un terreno bastante empantanado y tenemos que ver la manera de recuperar ese impulso de cambio y transformación que había en el 2019. -Decís “demostrar que nosotros somos buenos”. ¿Hay una demonización de La Cámpora? -Eso es permanente para el peronismo en general y para la militancia. La Cámpora es el sector más organizado de la política en este momento, entonces creo que eso naturalmente pone las mirillas de algunos factores de poder en nosotros, pero no es algo nuevo en la política argentina. -A la generación fundacional le llega el momento también de la prueba electoral. ¿Van a plantear, por ejemplo, ir a internas en distritos donde hay intendentes del peronismo? -Nosotros la política la pensamos de lo general a lo particular, y siempre en términos de proyecto nacional. Por eso es difícil decir qué vamos a hacer en el ámbito local si no hay una perspectiva clara en función de esta situación de la Vicepresidenta a nivel general. Hoy lo central para la política argentina es resolver la situación de Cristina, porque si no vamos a ir una trampa; no para ella nada más. El peronismo debe comprender que está yendo a un callejón sin salida si no resuelve la situación de Cristina, porque después de ella va a ser otro, otro y otro, o si no lo que vamos a tener es una democracia con cepo y un peronismo con cepo, como ya ocurrió.