Allanamientos en cuevas de la city por el dólar blue: ya hay seis detenidos

Los múltiples allanamientos realizados hoy en cuevas del microcentro porteño dedicadas a la venta de dólares dejaron al menos seis detenidos.

Según indicaron fuentes oficiales a Noticias Argentinas, esta noche continuaban las diligencias para tratar de cortar la porción más jugosa del circuito de venta marginal de divisas que llevó la cotización de la moneda norteamericana por encima de los mil pesos.

Los operativos fueron realizados por efectivos de la Policía Federal y Aduana, a partir de una orden judicial.

De las derivaciones de las detenciones de los ciudadanos extranjeros con más de 800 mil dólares, el juzgado penal 8 a cargo del Marcelo Martínez de Giorgi ordenó allanar una cueva ubicada en calle San Martín 140, piso 19, pleno corazón de la City porteña.

De las detenciones surgió documentación importante para la causa que vinculan a los 800 mil dólares con la cueva de calle San Martín “Ninbus”, y otro cuevero que opera en calle Sarmiento, dijo una fuente judicial.

Los investigadores señalan que los 6 detenidos son sólo la punta del iceberg de las verdaderas cuevas que operan de manera ilegal con el blue.

El ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, había prometido meter presos a quienes especulan con divisas.

Entre los seis detenidos hay tres ciudadanos chinos a los que se les encontraron 700 mil dólares pegados al cuerpo en el barrio de Belgrano, como parte de los operativos de fiscalización en «cuevas» por la suba del dólar blue.

Además, en la City porteña hubo un allanamiento en una casa de cambio, en el que se incautaron otros 100 mil dólares.

Los procedimientos fueron realizados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Aduana y la división antifraude del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Federal (PFA) buscaban identificar puntos de cambios de divisas clandestinos, con el objetivo de frenar las operaciones en el mercado informal de divisas.

El primero de los procedimientos se llevó a cabo en la peatonal Florida al 300, en el microcentro porteño, y permitió la detención de dos argentinos, quienes llevaban el dinero entre sus ropas.

Intervienen en el caso el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 8 a cargo de Martínez de Giorgi, y la Secretaría Nº 16, al frente de la cual está Mariana Simian.

En simultáneo, se desarrolló otra recorrida por parte de los agentes fiscalizadores en la peatonal Lavalle, y había otro operativo similar en Palermo, siempre contra arbolitos y cuevas donde se venden dólares.

Un segundo operativo se registró en Montañeses al 2200, en Belgrano, donde la Policía Federal detuvo a tres adultos de nacionalidad china, quienes al ser cacheados se les detectó que ocultaban fajos de dólares escondidos y adosados sobre sus cuerpos.

Uno de los detenidos, que tenía 400 mil dólares encima, fue identificado por los agentes como Yongguo Wang (51).

Según su información fiscal. tiene domicilio en Balvanera y está registrado como monotributista en el rubro de la construcción, en la actividad «pintura y trabajos de decoración» desde 2013.

De acuerdo con la AFIP, no cuenta con CBU declarado, no es importador, exportador y no tiene declaraciones juradas registradas.

Entre 2008 y 2009 registró operaciones bancarias por 48.690 dólares. Su patrimonio consiste en dos autos y no cuenta con inmuebles a su nombre.

Los operativos se desarrollan de acuerdo a un plan de saturación delimitado según el mapa del delito que identifica posibles lugares en lo que se sospecha se realizan operaciones no oficiales de cambio de divisas, de acuerdo a lo que se determinó previamente en servicios de prevención.