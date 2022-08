Alerta por casos de Henipavirus en China

Un estudio publicado por The New England Journal of Medicine alertó a principios de mes sobre la detección de 35 casos de un nuevo virus de origen animal del tipo Henipavirus en China. Los contagios se registraron en las provincias de Henan y Shandong.

¿Qué es el Henipavirus?

El nuevo Henipavirus Langya (LayV) es una enfermedad zoonótica y el contagio se da de animales a seres humanos mediante vectores como los murciélagos de fruta, roedores y musarañas.

Por el momento no existen vacunas ni tratamientos contra este Henipavirus y, tampoco hay evidencias de que la enfermedad se transmita de persona a persona. Los investigadores indicaron que los 35 casos positivos no tuvieron contacto estrecho entre sí y que sus allegados tampoco presentaron síntomas.

Henipavirus: síntomas

Investigaciones posteriores revelaron que 26 de los 35 pacientes portadores del Henipavirus desarrollaron los siguientes síntomas:

Fiebre (100% de los pacientes)

Cansancio (54%)

Tos (50%)

Falta de apetito (50%)

Mialgia (46%)

Náuseas (38%)

Dolor de cabeza (35%)

Vómitos (35 %)

Anomalías de trombocitopenia (35 %)

Leucopenia (54 %)

Deterioro de la función hepática (35 %)

Deterioro de la función renal (8 %)

Foto: Una Musaraña.-