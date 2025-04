Alberto Fernández dijo que a Axel Kicillof «le hacen lo mismo» que a él cuando era Presidente

El expresidente Alberto Fernández afirmó ayer que la relación con su vicepresidenta, Cristina Kirchner, “se rompió” cuando su Gobierno firmó un acuerdo con el FMI en enero de 2022 y reveló que «todos» le dicen que al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, le «están haciendo lo mismo» que le hicieron a él cuando era mandatario.

En declaraciones a Radio Splendid, Fernández consideró como “un suicidio” político “pegarle a Kicillof”, y sostuvo que “los que somos peronistas y creemos en la idea de que la Argentina necesita un sistema progresista tenemos el deber objetivo de cuidarlo”.

Consultado sobre su relación con su vice, el exmandatario adelantó que está escribiendo “un libro donde contaré cuidadosamente como ocurrieron las cosas” y, ante la pregunta sobre si Cristina Kirchner se comportó mal con él respondió: “Yo creo que sí”.

Aludiendo a la dos veces Presidenta, aunque sin nombrarla, consideró que “hay gente que se resiste a entender que su tiempo en el poder ya pasó y eso es una complicación”.

En ese marco, recordó una frase que le dijo el expresidente Néstor Kirchner poco tiempo después de asumir su cargo, en la que le explicó que “llegar al poder no es difícil, lo difícil es irse”.

“Uno tiene que aprender a irse del poder y el buen conductor es el que deja nuevas generaciones gobernando, y los peronistas tenemos muy buenos dirigentes”, aseguró.

Entre las figuras con proyección de futuro, además de Kicillof, mencionó al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi; a la diputada Victoria Tolosa Paz; y a nivel provincial al intendente de Castelli, Francisco Echarren, pero dijo que “siempre hay algún obstáculo” para ellos.

Más adelante cuestionó el funcionamiento interno del peronismo al señalar “cuántos años hace que no tenemos una elección interna”, y aseveró que sus opiniones no las hace pensando en su futuro” sino en “ver lo que más nos conviene como espacio político”.

“Hay que entender que no somos mayoría, el antiperonismo es la mayoría del país. Tenemos que estar lo más unidos posibles y escuchar a una sociedad que nos dijo ‘ustedes no sigan más’ y todos tenemos una cuota de responsabilidad, no es toda mía”, recalcó.

Por último pidió que los dirigentes del justicialismo sean “capaces de ofrecerle algo distinto a la gente” y, a modo de ejemplo, indicó: “Si creemos que Milei ganó por TikTok estamos muy equivocados. Si creemos que vamos a ganar hablando en TikTok como chicos de 15 años estamos locos”.

