AIRBAG agotó las entradas para sus dos shows en River

El grupo de rock de los hermanos de Don Torcuato, AIRBAG, sigue creciendo. Hace décadas que esta banda experimenta un gran crecimiento, de la mano por supuesto, de su excelencia musical, ya que estos chicos estudiaron música y eso queda claro en cada una de sus presentaciones.

Patricio, Gastón y Guido Sardelli, formaron el grupo en 1999, cuentan que una abuela le regaló la primera guitarra a «Pato» y allí habría nacido la pasión por la música.

En sus inicios la banda se presentaba bajo el nombre de Los Nietos de Chuck, donde hacían viejos temas de Chuck Berry, The Beatles y Creedence, entre otros. Últimamente uno de esos temas fue recreado por AIRBAG, se trata de «Have You Ever Seen the Rain?», una canción escrita por John Fogerty y lanzada en 1970 por Creedence e interpretada de maravillas por los hermanos Sardelli. No solo cuando cantan, sino también la parte instrumental.

El pasado 27 de marzo presentaron el todas las plataformas digitales su nuevo álbum llamado «El Club de la Pelea 1», que desde ese día se puede escuchar por todos lados. Esta sería la primera parte del disco, se habla de una segunda parte, pero la fecha no ha sido determinada por la banda.

El 20 de marzo Airbag anunció el recital más grande en toda su carrera. Presentará el álbum en el Estadio de River Plate el 31 de mayo. Con las localidades agotadas en una hora el mismo día en que salieron a la venta (26 de marzo), anunciaron una segunda fecha para el 1 de junio. Al día siguiente también fueron agotadas las entradas para este nuevo concierto.

Ayer Guido Sardelli en su cuenta de Instagram, anunció que quizás por el armado del escenario en River, podría haber algunas entradas más, aclaró que serán pocas y que los fans deberán estar atentos.

Este medio, estará presente el 1 de junio en el estadio Monumental para ver a la banda en vivo, será la segunda vez que los veamos en vivo. La anterior fue hace 10 años, el 2014 en el estadio Luna Park y el crecimiento de AIRBAG parece no tener techo.-

Carlos Zampini

