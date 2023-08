Agricultura garantizó a los trabajadores golondrinas mantenerles los planes sociales mientras recolectan la cosecha

Por Antonio D’Eramo.

El Jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan Manuel Fernández Arocena, aseguró en una entrevista con NA que el programa Puente al Empleo garantiza «el objetivo de mejorar la empleabilidad y promover la inclusión social plena en el sector agropecuario, al extender el plan que permite continuar transformando planes sociales en empleo registrado».

En la conferencia de prensa realizada en uno de los salones de «Las Mellizas», como se conoce a la sede de la secretaría de Agricultura, su titular, Juan José Bahillo, explicó que «...se lanzó un fondo de U$S 30 millones dedicado a los productores que hayan sembrado hasta 150 hectáreas de trigo en la campaña 2022/23 y que hayan estado o, aún se encuentren en Emergencia Agropecuaria, quienes recibirán hasta 5 toneladas de urea por productor para cultivos de trigo y maíz», entre otros anuncios como el fortalecimiento al complejo industrial sojero, libre disponibilidad del 25% de las divisas para comprar poroto de soja para procesar y «la eliminación de las retenciones a las economías regionales con valor agregado industrial: vino, mosto, arroz, tabaco, forestal, cáscara de citrus».

Acerca de las razones del lanzamiento de estas medidas, Juan Manuel Fernández Arocena explicó

«Las medidas hay que entenderlas en el marco de la coyuntura que estamos viviendo y que nos tocó vivir en este último año de gestión. Donde, sin duda hay muchísimas de estas medidas que uno no quisiera tomarlas, pero muchas veces la coyuntura, el Fondo Monetario Internacional, que es algo que no nos tenemos que cansar de repetir porque realmente las restricciones que nos pone el Fondo Monetario y la devaluación forzada que se tuvo que hacer el día 14 de agosto, producto de una imposición del Fondo Monetario, es lo que acarrea una serie de desbarajustes y desvíos que nos obligan a ser creativos, a ejercitar la creatividad al máximo posible como para compensar y atender y asistir a todos los sectores productivos y sociales que realmente no la están pasando bien y nuestra obligación es generar todas esas medidas como para garantizar sobre todo los alimentos, en el caso nuestro que somos agricultura, los alimentos de la mesa de los argentinos y las argentinas, la actividad económica y sobre todo el empleo».

Los productores de cítricos, de tabacos, de caña de azúcar todavía reclaman que no encuentran jornaleros, o trabajadores golondrinas, a pesar del decreto del Presidente Alberto Fernández que aseguraba que continuarían cobrando los planes sociales al mismo tiempo que trabajan en blanco en las cosechas. ¿que solución van a implementar?

«La medida que implementamos es la prórroga del Decreto 514 de Trabajo Temporal. Es una medida que tuvo dos años de rodaje, que fue una muy buena medida, pero que le faltaba una pata de efectividad, que es el complemento con el Ministerio de Desarrollo Social».

«La verdad que en los últimos meses venimos haciendo un trabajo conjunto, tanto con el Ministerio de Trabajo como con el Ministerio de Desarrollo Social, donde a partir de la prórroga del Decreto 514, también aparece una reglamentación del Ministerio de Desarrollo Social que da certidumbre a quienes son beneficiarios de alguna política social que la van a poder seguir manteniendo porque la intención del Decreto 514 es que sea un puente al empleo formal y registrado y además reconocer el trabajo migrante que sobre todo se da en las economías regionales y que muchas veces se da bajo un esquema de precariedad justamente por el temor que tienen aquellas familias vulnerables socialmente a perder los beneficios, ya sea de la tarjeta alimentaria o de un potenciar trabajo, que es lo que le garantiza un ingreso a lo largo del año. Entonces, con estas dos medidas lo que nosotros estamos buscando es garantizarle a las empresas agropecuarias que usan esa mano de obra intensiva, poder tener empleados registrados y en regla y, por otro lado, darle mayor certidumbre al empleo formal, con obra social y todos los beneficios que acarrea una medida de esta naturaleza. Se trata de darle mayor certidumbre a los trabajadores y también crear un escenario que permita generar trabajo formal y registrado que, en definitiva, está dentro de la plataforma de campaña de Sergio Massa que plantea transformar los planes sociales en empleo formal».

Además han decidido apoyar a los productores con la entrega de fertilizantes que usualmente cotizan en dólares…

«Si, en el caso del trigo y del maíz. se trata de una política que tiene que ver con la entrega a pequeños y medianos productores de hasta 50 hectáreas, de hasta 5 toneladas de fertilizantes para todas aquellas unidades productivas que hayan estado en emergencia en la campaña 22-23. Y, además, tienen que haber estado en emergencia y tienen que haber sembrado trigo o maíz en la campaña 22-23, que son todos datos que nosotros ya tenemos, que lo hacemos en conjunto con la AFIP. En este caso es un programa compartido entre la Secretaría de Desarrollo Federal y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca».

Escrito por Antonio D´Eramo. NA – Buenos Aires, Argentina.-

Foto: Jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura ganadería y pesca de la Nación, Juan Manuel Fernández Arocena.-