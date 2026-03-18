18 de marzo de 2026

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AFA le respondió a la UEFA tras la cancelación de la Finalissima

Redacción 22 horas atrás

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado en conjunto con la Conmebol para dar su propia explicación tras la cancelación de la Finalissima entre Argentina y España.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado conjunto con la Conmebol allí sostienen su postura tras la cancelación de la Finalissima entre Argentina y España. Las entidades aseguraron que siempre mantuvieron la voluntad de disputar el encuentro en una sede neutral. “El planteamiento de realizar un único partido en Madrid faltaría al principio de equidad deportiva por no tratarse de una sede neutral”, detallaron.

El comunicado de AFA

«La CONMEBOL y la AFA reiteraron en todo momento su voluntad de disputar la Finalissima en terreno neutral y aceptaron la sede propuesta después de una larga insistencia por parte de UEFA para jugarse en Madrid Lamentablemente, no fue posible alcanzar un acuerdo final para la realización del partido al no aceptarse la alternativa de fecha solicitada dado el poco tiempo disponible.

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