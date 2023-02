Advierten una fuerte caída de las exportaciones agroindustriales este año

Por Gerardo Choren.

Las exportaciones de las cadenas agroindustriales treparán a los US$ 47.000 millones este año, un 28% menos que en 2022, principalmente a raíz del impacto de la sequía en esa actividad. Así lo estimó un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), que calculó menos ventas al exterior de granos y también de carne y leche.

«Menos exportaciones implican menos ingreso de dólares y menor recaudación en concepto de retenciones. El 97% del total que se recauda en ese concepto lo aportan las cadenas agroindustriales. Los cereales y oleaginosas aportaron el 91%, seguido por las cadenas cárnicas con un 3,6%, las economías regionales 1,8%, lácteos 1% y el resto un 2,6%», de acuerdo con el reporte.

El 67% de las exportaciones argentinas son del agro y la Argetina es el primer exportador mundial de harina y aceite de soja, aceite y jugo de limón, porotos y maní. FADA recordó que en 2022 el país registró un récord de exportaciones agroindustriales: casi US$60.000 millones ingresaron al país, un 8,5% más que en 2021.

El informe detalló cuáles fueron los complejos que más aumentaron sus exportaciones: cebada el 71%, girasol 42%, trigo 35%, avícola 24%, lácteo 24%, yerba 19% y carne de vaca 19%.

Además, puntualizó que en 2022 la Argentina registró un superávit de US$7.000 millones de balanza comercial, un 53% menos que en 2021, principalmente por el incremento de las importaciones.

Muchas ramas de actividad presentaron un balance deficitario, mientras que sólo tres tuvieron superávit: agroindustria, minería y transporte. «Lo curioso es que si vemos los saldos, en el caso de minería es de US$ 1.040 millones y transporte US$ 373 millones. En el caso de la agroindustria es un total de US$ 49.000 millones, gana por goleada», señaló la economista de FADA Nicolle Pisani Claro.

Por otra parte, el trabajo detalló que de todo lo que producen las cadenas agroindustriales, en promedio, el 54% abastece nuestro consumo interno y el otro 46% se exporta. En el caso de las carnes, el 99% de cerdo queda para el consumo interno y sólo el 1% va al exterior; en pollo el 90% queda y el 10% se exporta; el 71% de la carne de vaca es para los argentinos y el 29% se vende afuera y respecto a la carne ovina, el 63% queda en el mercado interno mientras que el 37% se exporta.

«Si descubrimos que el 46% de lo que producimos lo exportamos, es imposible no pensar en los miles hogares que se sustentan gracias a eso y en la cantidad de mesas del mundo en las que estamos«, añadió la economista.

En total, con sus productos, la Argentina llega a 155 países, más del 80% de las naciones del mundo. Los principales compradores son: Brasil (arroz, leche, legumbres, peras y manzanas y trigo), China (carne aviar y de vaca y cebada), India (girasol y soja), Estados Unidos (limón, vino, té, forestal), Vietnam (maíz), Países Bajos (maní), Siria (yerba),

España (pesquero), Costa de Marfil (cerdo) y Alemania (lanas). En promedio, el 63% de las exportaciones agroindustriales se vende a los primeros cinco países compradores, según FADA.