A LAS 16 HORAS SE JUEGA LA REVANCHA DEL CLÁSICO DE ROQUE PÉREZ EN CANCHA DE ATLÉTICO

Desde las 16 horas, en el Estadio Juan B. Colombo, se enfrentarán el local Atlético Roque Pérez contra Sarmiento, por el partido revancha del campeonato de primera división de la Liga Lobense de Fútbol.

El partido de ida finalizó 1 a 1 con goles de Gabriel Coronel para Sarmiento y de Diego Coria para Atlético y esta tarde podría salir el campeón.

Algunos especulan con la posibilidad de un empate para jugar un tercer partido, que sería en cancha de Lobos, algo que muchos de Roque Pérez no desean, ya que además del costo del viaje y la entrada, se jugaría en cancha lobense y no en una de aquí, que podría ser la de Alumni y en la cual mucha gente iría a ver la gran final. De todos modos, no está nada dicho y cuando empiece a rodar la pelota, empezarán a disiparse las dudas. Transmitirá en directo la FM Roque Pérez, 91.9 con relatos de José Luis Reina, comentarios de Jorge Mario Manganillo y con las novedades en el campo de juego, Carlos Zampini.

Un partido para no perderse.-

Foto de Zampi HD de una jugada en el partido de ida.-