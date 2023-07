“A la señora se le murió el marido”: Vizzotti lloró en una reunión con ministros y habló de las visitas discrecionales a internados durante la pandemia COVID-19

Con su hija en estado terminal, Pablo manejó más de 1.000 kilómetros para despedirse de su hija. Partió desde la ciudad de Plottier, en la provincia de Neuquén, hacia Alta Gracia, en el centro de la provincia de Córdoba. Pero al llegar al acceso de Huinca Renancó, cuatro policías detuvieron su marcha y le impidieron el ingreso por un caso sospechoso de coronavirus. “Tengo todos los permisos. Tengo el resultado del hisopado, tanto que me rompieron las pelotas con el COVID ese de mierda… Me lo hice el lunes y me dio negativo. Estos hijos de puta no me dejaron pasar para ver a mi hija. Esto no va a quedar así”, aseguraba Pablo por aquel entonces, en diálogo con Infobae.