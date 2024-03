A 48 AÑOS DEL GOLPE CÍVICO-MILITAR-ECLESIÁSTICO DEL 24 DE MARZO DE 1976

Se cumplen hoy 48 años del GOLPE CÍVICO-MILITAR-ECLESIÁSTICO del 24 de marzo de 1976. Muchos pibes y gente no lo vivió. Algunos no tienen idea de lo que sucedió.

Desde este medio lo denominamos Golpe Cívico, Militar, Eclesiástico, porque no solo fueron los militares, sino que hubo cómplices civiles y parte de la iglesia también fue cómplice de ese terrible Golpe de Estado.

Hoy, el Gobierno nacional pretenderá abrir un debate frente a lo sucedido en los ’70. Pero hay algo que no se debe olvidar. Estamos en contra de todo tipo de violencia y se sabe que hubo algunos asesinatos de parte de Montoneros y el ERP (Ejército Republicano del Pueblo), pero el Estado debió apresar a esa gente, no secuestrarlos, torturarlos, matar a sus familias, robar bebés recién nacidos, robar propiedades y elementos, etc., aquí torturaban hasta a mujeres embarazadas, se tiró gente desde aviones al río, y se hicieron las peores atrocidades que la mente humana pueda imaginar. Con las diferencias que son evidentes, por ejemplo y para que se entienda, un policía no puede robarle a un ladrón, debe detenerlo, y que sea la justicia la que decida qué condena merece.

Todo lo que pasó en esos años fueron terribles y si alguien lo duda, simplemente que lea el libro «NUNCA MÁS», allí los testimonios son tan fuertes, que uno muchas veces debe detenerse y dejar de leer.

Por eso, aunque desde la presidencia se diga lo que se diga, a nosotros nadie nos la contó, hemos vivido esos años, tenemos familiares desaparecidos y por eso, siempre diremos NUNCA MÁS un Golpe Militar!!!

Foto del «Homenaje a los compañeros/as desaparecidos de la provincia de Entre Ríos (hecho en septiembre de 2014). Ubicado en la Costanera Quirós, Plazoleta Cristóbal Colón, en la ciudad de Colón, Entre Ríos.

Foto de www.rpereznet.com.ar (marzo de 2024).-