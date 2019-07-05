FARMACIAS DE TURNO DEL MES DE JULIO EN ROQUE PÉREZ

LUNES 1 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
MARTES 2 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
MIERCOLES 3 SCHIAVI MITRE 1257 .
JUEVES 4 SALINAS PRESIDENTE PERON 406.
VIERNES 5 MANGAS BERRO 250 .
SABADO 6 LARA TARIGO 1136 .
DOMINGO 7 LARA TARIGO 1136.
LUNES 8 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
MARTES 9 SCHIAVI MITRE 1257 .
MIERCOLES 10 SALINAS PRESIDENTE PERON 406.
JUEVES 11 MANGAS BERRO 250 .
VIERNES 12 LARA TARIGO 1136 .
SABADO 13 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
DOMINGO 14 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
LUNES 15 SCHIAVI MITRE 1257 .
MARTES 16 SALINAS PRESIDENTE PERON 406.
MIERCOLES 17 SALINAS PRESIDENTE PERON 406.
JUEVES 18 LARA TARIGO 1136 .
VIERNES 19 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
SABADO 20 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
DOMINGO 21 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
LUNES 22 SALINAS PRESIDENTE PERON 406.
MARTES 23 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
MIERCOLES 24 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
JUEVES 25 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
VIERNES 26 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
SABADO 27 SCHIAVI MITRE 1257 .
DOMINGO 28 SCHIAVI MITRE 1257.
LUNES 29 SALINAS PRESIDENTE PERON 406.
MARTES 30 LARA TARIGO 1136 .
MIERCOLES 31 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.-