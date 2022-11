«Voy a hacer lo que tenga que hacer para que el pueblo recupere la alegría», dijo Cristina Fernández

La Vicepresidenta participó como invitada de un plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). «Después de algunas cosas no hay mejor lugar que estar junto a los trabajadores y trabajadoras», indicó.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró que va «a hacer lo que tenga que hacer» para lograr que el pueblo pueda «organizarse en un proyecto de país» que «vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría», planteó la necesidad de establecer un «nuevo acuerdo democrático» que destierre la «violencia» como forma de «hacer política» y convocó a construir un «consenso económico» que involucre a las dirigencias políticas, sindicales y empresariales y que permita llevar adelante un «modelo de país».

Cristina Fernández participó como invitada de un plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en Pilar, en lo que fue su primera aparición en un acto masivo, tras el intento de asesinato que sufrió el pasado 1 de septiembre en el barrio porteño de Recoleta.

Foto: Prensa CFK.

Desde el microestadio municipal de Pilar y escoltada por el secretario general de la UOM, Abel Furlán, y el intendente local, Federico Achaval, Cristina Fernández dejó varias definiciones políticas y económicas: indicó que el problema de «precios y salarios» debe ser abordado desde los «números concretos», dijo que es el Gobierno el que tiene que «terciar» en la «distribución del ingreso», y propuso que una de las vías para recuperar la participación de los trabajadores en el PBI tiene que ver con que «vuelvan a pagarse los salarios vinculados con la productividad».

Además, cuestionó el accionar de un sector del Poder Judicial que, según consideró, «la quiere de acusada, pero no de víctima», al referirse por primera vez en un acto masivo al intento de magnicidio que sufrió hace exactamente dos meses y tres días, como también a la investigación del hecho.

La participación de Cristina en el plenario

Ante un recinto repleto de trabajadores y dirigentes del kirchnerismo, la vicepresidenta dejó entrever que aún está abierto su futuro político de cara al proceso electoral que se avecina y planteó que la recuperación salarial debe ser uno de los ejes de la gestión en el tiempo que viene.

«Voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad, pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente», remarcó, por otro lado, en lo que fue la definición más comentada de su discurso, pronunciada en un momento en el que el oficialismo, en particular el kirchnerismo, discute cuál será su rol en las elecciones presidenciales.

Foto: Fernando Gens. Tras observar algunos aspectos de la gestión, reivindicó la decisión que ella misma tomó en 2019 cuando sacudió el escenario político al anunciar a través de un video que integraría una fórmula presidencial junto a Alberto Fernández (con quien se había distanciado en 2008) y que su exjefe de Gabinete iría en el primer lugar del binomio. En ese sentido, explicó que su prioridad en ese momento era que las políticas de la gestión Cambiemos «no fueran ratificadas» por la sociedad tras el «demencial» endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). «Muchas veces leo por ahí a algunos editorialistas que dicen ‘bueno, el experimento del Frente de Todos, de la fórmula que ella que decidió en un tuit, no dio resultado’. Miren, las decisiones políticas hay que juzgarlas y evaluarlas en el momento en que estas fueron tomadas», dijo, y agregó: «Yo tenía la responsabilidad de tomar una decisión y garantizar que el peronismo ganara pero, por sobre todas las cosas, que las políticas de endeudamiento, de traída del Fondo de tarifazos, de persecución judicial (…), no fueran ratificadas». Sus declaraciones impactaron en la antesala del año electoral, cuando desde hace algunas semanas sectores del Frente de Todos vienen ensayando un «operativo clamor» -acentuado por el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil- para que la dos veces presidenta de la Nación compita nuevamente por la Casa Rosada el año próximo.

Foto: Prensa CFK.

Si bien días atrás Máximo Kirchner aseguró «no creer» que la titular del Senado vaya a ser candidata, otros actores importantes de la coalición como el gobernador Axel Kicillof sí la instalaron en la competencia electoral del año próximo.

«Después de algunas cosas, no hay mejor lugar que estar junto a los trabajadores y trabajadoras», dijo Cristina pasa iniciar su discurso, en alusión al atentado.

Sobre el atentado y la causa judicial

Y sostuvo que tras dos meses y tres días de «reflexión» sacó algunas conclusiones a partir de lo ocurrido: entre otras cosas, mencionó que «esos presuntos indignados e indignadas que agredían, que insultaban, que tiraban teas encendidas a la Casa Rosada, no eran indignados, era gente pagada por empresarios que se identificaron con el anterior Gobierno, con el macrismo, algunos de ellos un funcionario que endeudó a la República Argentina».

«Esos indignados que eran reproducidos por la televisión (…) no estaban enojados con la política, recibían millones de pesos para hacer eso», subrayó.

Al referirse a la causa judicial que investiga a los integrantes de la organización de ultraderecha Revolución Federal, puntualizó: «A alguno de ellos se le encontró 50 mil dólares en los allanamientos».

La Vicepresidenta apareció en público 48 horas después de que la Cámara Federal porteña pidiera la liberación a los cuatro imputados en la causa que investiga a Revolución Federal, decisión que cuestionó indirectamente referirse a: «Una Justicia que, ya estoy resignada, no va a investigar nada, porque me quieren de acusada, pero no de víctima. Les sirvo de acusada, pero no de víctima a ese partido judicial».

Tras destacar al «compañero (Abel) Furlán» como uno de los dirigentes que durante el macrismo «bancaron las ideas y las convicciones», la exmandataria se adentró en la cuestión económica, el problema de la inflación y el retroceso de los salarios en la participación del producto.

La participación de los trabajadores en la economía

En ese sentido, reivindicó las políticas de los doce años del kirchnerismo con el salario promedio medido en dólares «más alto de la región» y recordó que al concluir su segundo mandato, en 2015, dejó una inflación del 23 por ciento.

En ese momento la preocupación central de la CGT era el no pago del Impuesto a las Ganancias, añadió.

Además, pidió aprender de esa experiencia: «Alguien les dijo que no iban a pagar más el impuesto a las Ganancias», acicateó entonces al recordar la principal promesa de campaña del entonces candidato presidencial, Mauricio Macri, y completó: «¿Saben por cuántos votos perdimos en las elecciones del 2015? Por 670 mil votos. ¿Saben cuántos trabajadores pagaban Ganancias hasta ese momento? 1.100.000. Y después, por supuesto, siguieron pagando».

Al hablar del retroceso de la participación de los trabajadores en el PBI, desmintió lo que plantea la «doctrina liberal de la economía» que «dice que el salario es igual a la productividad».

«Miren, esto no es así hoy en la Argentina, esa diferencia es la renta extraordinaria que está tomando el capital», refutó, y ayudada con un gráfico señaló que recién durante su segundo Gobierno se volvió «a recuperar la participación por arriba del 50% del salario en el PBI», tras sufrir la caída más fuerte de la historia en 1977, en plena dictadura cívico militar.

Foto: Fernando Gens.

También reclamó que Gobierno nacional habilite «una suma fija que vuelva a darle capacidad al salario de los trabajadores», algo que aclaró «no va en detrimento de las paritarias».

«¿Cómo vamos a ir en detrimento de las paritarias justamente nosotros que fuimos los que volvimos a introducir la cuestión paritaria en la cuestión económica?», replicó.

En relación a los precios, rechazó las voces de economistas que «desde los medios de comunicación» dicen que el «Estado no tiene que intervenir» en su regulación, en favor del libre accionar de los mercados.

«Estamos ante mercados absolutamente concentrados, con cadenas en las que hacen valer su poder en la distribución del ingreso y en esto es el Gobierno el que tiene que terciar en la distribución del ingreso como lo hacíamos durante nuestros gobiernos», reclamó, para luego reconocer el «gran esfuerzo» que está haciendo el ministro de Economía, Sergio Massa, «administrando las consecuencias de lo que pasó».

Sobre el cierre del discurso, planteó la necesidad de «representar y organizar» al «movimiento nacional que agrupa no solamente a peronistas sino a todos aquellos que creen que es posible la construcción de una sociedad más justa y equitativa».

Finalmente, y tras agradecer a los miles de argentinos y argentinas que la acompañaron en «momentos muy difíciles», lanzó la frase que levantó a los presentes.

«Saben que yo voy a ser, como siempre, lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad, pueda organizarse en un proyecto de país y que vuelva a recuperar la ilusión la fuerza y la alegría de nuestra gente», se comprometió.

La vicepresidenta concluyó: Éramos alegres, volvamos a recuperar esa alegría, que tuvimos laguna vez. la alegría de que el sueldo alcanzaba, de ir al trabajo, e saber que había futuro. Esa alegría nos la merecemos los argentinos y argentinas».

Foto: Fernando Gens.

REFERENTES POLÍTICOS Y MILES DE TRABAJADORES DE LA UOM OVACIONARON A LA VICEPRESIDENTA EN PILAR Miles de trabajadores de las distintas seccionales siguieron el discurso de Cristina Fernández de Kirchner mientras le transmitían muestras de apoyo al corear «Cristina presidenta» en varios momentos del acto, una escena a la que se sumaron referentes del Frente de Todos para concluir en que «hay Cristina para rato». En el encuentro del gremio industrial por excelencia, las personalidades del oficialismo se ubicaron en la tribuna superior del lado izquierdo del palco, donde se codeaban funcionarios nacionales y bonaerenses, legisladores y dirigentes sindicales, más otros representantes gremiales instalados en las primeras filas. El lugar elegido para el plenario fue el estadio cubierto de la comuna, que al construirse se proyectó con capacidad para 4.500 personas sentadas sin contar las tribunas y que esta tarde reunió a 10 mil personas, según informaron los organizadores. Las miles de personas que estuvieron le dedicaron varias demostraciones de afecto a la exmandataria y titular del Senado, quien tuvo su primera aparición pública en un acto tras el intento de asesinato que sufrió el pasado 1 de septiembre frente a su domicilio de Uruguay y Juncal, Recoleta. Uno de los referentes del FdT que estuvo en las tribunas, el diputado nacional Eduardo Valdés, dijo a Télam que el evento de la UOM ratificó nuevamente la vigencia y la actualidad del liderazgo político de Fernández de Kirchner. «La primera reflexión que me viene a la mente después de este acto es la alegría de que ‘hay Cristina’ y ‘hay Cristina para rato'», evaluó Valdés al finalizar el acto y durante un agasajo preparado para los dirigentes de la UOM y de otros sindicatos, como el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, uno de los presentes, junto a las personalidades políticas que asistieron a Pilar. Valdés dijo estar entusiasmado porque «poder verla (a la vicepresidenta) después de lo que pasó que no es poca cosa», en referencia al intento de magnicidio del 1 de septiembre, y resaltó «que haya decidido reaparecer junto a los trabajadores, que son a quienes ella siempre quiso representar y nunca traicionó, es una alegría enorme». En el mismo sentido, agregó: «Cuando los trabajadores te agradecen lo que hiciste es porque compararon y se dieron cuenta que el tiempo posterior no fue el mejor». Así aludió al balance que había hecho desde el palco el secretario general de la UOM, Abel Furlán, quien mencionó las variaciones del poder adquisitivo en dólares de los salarios de los metalúrgicos y puso el foco sobre «las políticas macristas» y las consecuencias sobre el sector industrial. Desde temprano, las calles de los alrededores del polideportivo se habían poblado de miles de integrantes de las distintas seccionales de la UOM, procedentes de todo el país, quienes habían llegado en autos, micros y -los más cercanos- a pie, para entrar al predio y pujar por mantenerse lo más cerca posible de la cabecera. Valdés, al ensayar un primer balance del discurso, resaltó que la Vicepresidenta «dijera que no se arrepentía de las decisiones que había tomado en el 2019», en referencia a la conformación de una fórmula junto al presidente Alberto Fernández en el primer lugar y ella como número dos. «Hay Frente de Todos para rato y hay Cristina para rato; esto es lo que más me gusta de este día», evaluó el titular de comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja. En este mismo sentido, el diputado Leopoldo Moreau, también del FdT, manifestó que tras el discurso «quedó muy en claro que Cristina, a pesar de todo lo que ocurrió, si alguno creyó que esto la iba a amedrentar o la iba a acobardar, se equivocó». «Esto quedó de manifiesto hoy al escucharse el reclamo espontáneo de los delegados de la UOM, que coreaban ‘Cristina presidenta’, a lo que ella dijo: ‘Yo voy a hacer lo que tenga que hacer’. Esa es la frase más significativa del discurso de hoy», interpretó Moreau en diálogo con Télam. Además, destacó que «pudo verse nítidamente la unidad de concepción, de principios y de afecto que une a Cristina con la clase trabajadora», y agregó que «si hay un gremio emblemático en ese sentido es la UOM». El vínculo del kirchnerismo en la actividad industrial se constató en la respuesta a la convocatoria por parte de los trabajadores, quienes se acercaron desde distintas provincias y localidades de la provincia de Buenos Aires identificadas por las banderas que se colgaron en todo el predio. En sintonía con los diputados, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, consideró «muy significativo, después de lo que ocurrió», por el intento de magnicidio de Fernández de Kirchner, que ella haya reaparecido «en un congreso de la UOM, con todo lo que eso significa, con lo que representan los trabajadores metalúrgicos en la historia argentina». Por otro lado, la frase elegida por la organización en el centro del escenario daba cuenta de esa vinculación entre lo sindical y lo político: «No hay solución gremial sin solución política», decía en letras blancas sobre fondo azul, y la consigna -que Furlán atribuyó a Lorenzo Miguel- fue una de las claves de la jornada. «Después de todo lo que pasó, porque ella esta atravesada por situaciones muy complejas, nunca se borro ni se escondió; comenzó su militancia juvenil en tiempos de plomo en la Argentina, no se escondió y tampoco lo hace ahora, cuando lamentablemente vuelven a aparecer los fantasmas de aquel tiempo», remarcó Larroque en diálogo con Télam antes de retirarse. Asimismo, el ministro elogió su capacidad oratoria y cierto sesgo didáctico al mencionar el uso de «palabras claras que no solamente caracterizan correctamente la realidad sino que iluminan lo que viene a futuro». En tanto, el propio Furlán, secretario general de la UOM y anfitrión de esta jornada, compartió su «enorme alegría» por haber podido contar con la participación de la vicepresidenta en el plenario de los delegados de su sindicato. «Estoy feliz porque pudimos reunir a una cantidad importantísima de compañeros y contar con la presencia invaluable de Cristina para que nos cierre el congreso», expresó Furlán en diálogo con Télam mientras recibía abrazos y felicitaciones en una carpa montada tras el escenario. «En Mar del Plata nos impusimos la idea de recuperar representatividad y generar los vínculos necesarios para acumular poder, y que eso signifique poner en valor a nuestra queridísima organización. En ese sentido, el acto de hoy fue muy lindo. Estoy muy contento», concluyó el dirigente de los metalúrgicos sin ocultar su satisfacción.

Foto: Fernando Gens.

FEDERICO ACHAVAL: «EL FUTURO ES CON TODOS PERO PARA LOS TRABAJADORES EL FUTURO ES CON VOS» El intendente del partido bonaerense de Pilar, Federico Achaval, aseguró en el cierre del plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) provicial, del que participa la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que «el pueblo no olvida» y que «para los trabajadores el futuro es con vos». «Nosotros queremos, nosotros bancamos a Cristina», expresó Achaval en medio de los aplausos del microestadio municipal de Pilar, que estaba colmado por trabajadores del sector metalúrgico, delegados, congresales y referentes sindicales. Del acto también participaban el gobernador bonaerense Axel Kicillof, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad provincial, Andrés Larroque, entre otros dirigentes del Frente de Todos. Asimismo, el intendente anfitrión afirmó que «el pueblo no se olvida de los cuatro años de Néstor (Kirchner), ni de tus ocho años como Presidenta y cómo ampliaste derechos». «Una vez más le pusiste el cuerpo para creer que otra argentina era posible», aseveró dirigiéndose a la exmandataria y presidenta del Senado. En ese sentido, agregó: «Tuviste un gesto de grandeza en 2019 para volver al Gobierno, vos fuiste la primera que pensó en la Patria Grande». En su mensaje, el intendente manifestó que quería transmitirle a la Vicepresidenta algo que escucha habitualmente en los barrios y «que seguramente los compañeros intendentes deben escuchar algo similar», agregó en referencia a una frase sobre las elecciones presidenciales de 2023. «Cristina, no voy a hablar hoy de política, pero sí dejame decirte una cosa muy clara, cosas que escuchamos los que abrazamos la política territorial en nuestros barrios: ‘Nosotros queremos a Cristina, nosotros bancamos a Cristina, sentimos por ella un amor enorme’, y cuando uno pregunta por qué, tiene que ver con que el pueblo no se olvida de los cuatro años de gobierno de Néstor no se olvida de los ocho años en los que fuiste Presidenta y ampliaste los derechos de las causas de los que más necesitan», remarcó el jefe comunal. Y completó su discurso con una alusión a la candidatura presidencial del FdT para el año próximo al señalar que «el futuro es con todos pero, fundamentalmente, para los trabajadores el futuro es con vos», tras lo cual recibió una ovación del público. Télam.- Foto: Fernando Gens.-