Volvió el Supercoop luego de 30 años: la histórica cadena ya abrió dos locales en la Ciudad de Buenos Aires

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

La histórica cadena Supercoop vuelve a ser noticia: abrió dos locales en puntos destacados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires después de 30 años.

Históricamente vinculada con El Hogar Obrero, buscará un lugar en el segmento de autoservicios de cercanía, para disputar la compra cotidiana.

Los inmuebles son propiedad de El Hogar Obrero, pero la gestión está a cargo de la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, que cuenta con una red de 152 locales y presencia en unas 75 ciudades.

Hasta ahora, ya inauguró sus primeros dos puntos de venta.

El primero fue San Telmo, sobre Independencia, en diciembre de 2024. El segundo llegó un año más tarde, en Caballito, sobre Avenida La Plata.

Los próximos son Balvanera, en Perón al 2000, previsto para junio, y Saavedra, en Manzanares al 3900.

En todos los casos se trata de locales que la propia cadena había ocupado hasta fines de los 80, cuando se vio forzada a cerrar en medio de una crisis financiera que derivó en un concurso preventivo que se extendió durante más de 20 años.

En esta nueva etapa, Supercoop apuesta a un formato que apunta a la compra cotidiana: locales de 300 m2.

“Son locales chiquitos, lo que nosotros denominamos autoservicio de compra de todos los días”, explicó Pablo Barbieri, subgerente general de la Cooperativa Obrera, a El Cronista Comercial.

La gran ventaja es que no paga el “peaje” del alquiler premium en varias ubicaciones porque se apoya en inmuebles históricos del Hogar Obrero.

“Por el momento son solo estos cuatro locales que vamos a abrir. Estamos tratando de entender al consumidor de Buenos Aires. Es muy diferente al del interior”, detalló el ejecutivo.

Esa adaptación ya empieza a verse en el funcionamiento de los locales abiertos: “Estamos contentos con la respuesta de los consumidores. Lo medimos por la recurrencia: vemos que repiten compra una vez por semana, que es lógico para el tamaño de los locales”, explicó.

Barbieri estimó que el desembolso por cada inauguración oscila en función de las obras necesarias. “Siempre estás hablando de inversiones entre u$s 1 millón y u$s 2 millones, depende si hay que construir de cero o remodelar”, explicó. En el caso de la próxima tienda en Balvanera, adelantó, está previsto un trabajo de mejora más importante, lo que empuja el número hacia arriba.

“Cada local necesita en el orden de 20 a 25 puestos de trabajo; algunos pueden llegar a 30”, destacó. Con ese parámetro, el plan porteño de cuatro bocas implica entre 80 y 100 empleos directos.

Noticias Argentinas.-

N de la R de www.rpereznet.com.ar En los ´80 Supercoop contaba además con comedores a modo de patio de comidas, en donde jubilados y trabajadores almorzaban con menús muy económicos. Era común ver decenas de personas jubiladas y trabajadores de mensajerías como cadetes en moto. Los precios del supermercado también eran muy baratos y mucha gente realizaba allí sus compras.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...