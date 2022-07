Video: UNA MUJER ABANDONÓ A UN PERRO CIEGO Y BUSCAN ADOPCIÓN RESPONSABLE

De Video abajo de la nota.

UNA MUJER ABANDONÓ A UN PERRO CIEGO Y BUSCAN ADOPCIÓN RESPONSABLE

Un perro ciego fue abandonado por una mujer en el jardín delantero de una casa y las cámaras de seguridad captaron el momento en el que la dueña la dejó en una casa. Se trata de un coker de 14 años que ahora busca adopción responsable.

«Nací el 6/10/08 y estoy ciego hace 3 años. No estoy castrado y soy muy bueno», decía el papel que dejó la dueña en el buzón de la casa donde lo dejó. En el final explicó: «No muerdo ni chicos ni grandes, tampoco a otras mascotas. La comida casera me cae mal y no sé comer huesos».

Nota y video gentileza de C5N.-

No se informó en qué localidad ocurrió el episodio.-