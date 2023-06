Una presunta pelea por dinero y qué pasó en la casa donde se vio por última vez a Cecilia: la declaración clave de la madre del principal sospechoso

Infobae accedió a la declaración que Marcela Acuña —la ex candidata a intendente de Resistencia— brindó en calidad de testigo del caso, antes de ser imputada como coautora del femicidio.

Desde Resistencia, Chaco. —El 8 de junio pasado, dos días después de que se realizó la denuncia por la desaparición de Cecilia Strzyzowksi, la Justicia de Chaco citó a declarar a Marcela Acuña, suegra de la joven y actualmente detenida en el Departamento de Violencia Familiar y de Género de Resistencia. Se la acusa de ser la coautora del crimen junto a su marido, Emerenciano Sena, y su hijo, César Sena.

En ese contexto, el pasado martes 12, Acuña —quien fue candidata a intendente en Resistencia por el Frente de Todos hasta que se la vinculó con la desaparición de su nuera— fue llamada a prestar declaración por segunda vez, pero ya en calidad de imputada. La dirigente sindical se abstuvo de hacerlo.

Infobae accedió a la primera declaración de Acuña, que forma parte del expediente por la causa que ahora se investiga como femicidio, donde la mujer dio su versión de lo ocurrido el viernes 2 de junio en su domicilio de la calle Santa María de Oro, al que César y Cecilia habrían llegado para pedirle una importante suma de dinero. La joven no volvió a salir de allí.

Para los investigadores todo apunta a lo que pasó en ese lugar donde habría habido una “discusión económica”. “Creemos que hubo un altercado en ese domicilio”, dijo este viernes el fiscal Jorge Cáceres Olivera, al cierre de una extensa jornada de indagatorias.

De acuerdo con la dirigente social, hace exactamente 15 días César y Cecilia llegaron a su casa alrededor de las 9.30 de la mañana. Su ingreso quedó registrado en las de cámaras de seguridad. Fue su asistente, Fabiana González, quien le advirtió acerca de la presencia de ambos. “Estaban pidiendo plata y yo plata no les iba a dar. Les mandé a decir con Fabiana que ‘No’”, dijo.

La última imagen de Cecilia que captaron las cámaras de seguridad (Diario Norte). La última imagen de Cecilia que captaron las cámaras de seguridad (Diario Norte).

No era la primera vez que el vínculo entre la dirigente y su nuera se tensaba por cuestiones económicas. De hecho, fue la propia Acuña quien gestionó el divorcio de la pareja y, ocho días después de que pasaron por el registro civil, los hizo presentar de forma conjunta de la demanda de divorcio.

Según Juan Díaz, ex abogado de César Sena, Acuña le ofreció a Cecilia una compensación económica de 400 mil pesos. De esto también dio testimonio el propio César. En su declaración, a la que también accedió este medio, el hijo de Emerenciano Sena detalló el acuerdo que firmó con Cecilia: “Consistía en una suma económica, un inmueble en el Barrio Emerenciano y una suma de dinero para concretar un comercio entre Cecilia y yo, siendo ella la encargada”.

Marcela Acuña y su hijo César. Marcela Acuña y su hijo César.

Gloria Romero —mamá de Cecilia— sabía que Acuña “no aprobaba la relación” y también estaba al tanto del acuerdo que firmó su hija. “Me contó que la mujer le hizo firmar varios documentos de los que desconocía su contenido y que fueron preparados por el abogado de Acuña”, declaró.

Ante el fiscal Jorge Cáceres Olivera —el primero en tomar el caso, para el que luego se conformó un Equipo Fiscal Especial al que se sumaron Jorge Fernando Gómez y Nelia Velázquez—, la madre de César aseguró que recién tomó conocimiento de que su nuera estaba desaparecida el martes 6 de junio. Por sus dichos, se desprende que entre ellas no había una relación.

“A Cecilia la conozco hace menos de un año como una amiga más de César. No teníamos ninguna relación con esta muchacha. Siempre se hallaba distante; únicamente el saludo. No recuerdo cuándo fue la última vez que la ví físicamente, pudo haber sido hace tres semanas. Simplemente ella no me hablaba a mí, era un ‘hola’ y ‘chau’”, dijo Acuña.

A pesar de las diferencias, Acuña le dio un puesto de trabajo a Cecilia. “Al ser pareja de mi hijo comencé a ayudarla con trabajo. Ella está trabajando en la página web de formación profesional de la Escuela Pública de Gestión Social N° 2 del Barrio Emerenciano; por medio de un contrato con cargo de Educación”, blanqueó la dirigente sindical.

Fragmento de la declaración de Marcela Acuña que forma parte del expediente Fragmento de la declaración de Marcela Acuña que forma parte del expediente

Transcurridos 10 días desde que empezó la investigación para la fiscalía, la principal hipótesis es que la joven desaparecida desde el 1° de junio fue asesinada en el marco de una “discusión económica” con su suegra. Esa situación “se le fue de las manos” a la ex candidata a intendenta Marcela Acuña, comentó el fiscal Cáceres Olivera.

“Creo que la citaron a Cecilia en el inmueble de Santa María de Oro, propiedad de la pareja de Emerenciano Sena y Acuña, para poder ponerse de acuerdo en una cuestión económica y, como no llegaron a ese acuerdo, le dieron muerte”, completó el fiscal en diálogo con Radio La Red.

Nota de Florencia Illbele gentileza de Infobae.-

Foto: Marcela Acuña fue candidata a intendente en Resistencia por el Frente de Todos hasta que se la vinculó con la desaparición de su nuera.-