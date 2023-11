Una nueva carta complica a la maestra acusada de abusar a sus alumnos en La Plata

Una nueva carta complica a Daniela Mujica, la maestra acusada de abusar de sus alumnos en La Plata.

El nuevo escrito lo dio a conocer una mamá de la Escuela N°58 donde señala que su hija se lo mostró «indignada» cuando la docente hizo una entrevista para limpiar su imagen.

En su descargo, la mujer sostiene que su hija de 12 años escuchó la nota que Mujica hizo en Telenoche y ante el grito de «es una mentirosa» abrió su carpeta escolar y le mostró diversos papeles que fueron escritos por la maestra.

«Te amo!!!», dice el primer papel cortado, el cual la estudiante le responde con un «yo más, Daniela».

Esta es la primera carta que la menor le mostró a su mamá.

Luego, la mujer señaló que la siguiente carta fue la que le generó más enojo: “Quedate conmigo en el recreo xfis (sic)”, a lo que la menor le contestó: “Bueno, profe. Me quedo con vos”.

La estudiante de 12 años ocultaba los papeles en un folio.

“Mi nena vio a la entrevista y escuchó cuando la maestra dijo que en ningún momento se quedaba en el recreo con los alumnos. Se enojó y fue a buscar la mochila. Empezó a decirme que era una mentirosa y que quería hablar”, expresó María a TN.

Ante la sumatoria de pruebas en contra de Mujica, la mujer sostuvo: “Los papeles estaban escondidos ahí. Yo le reviso la mochila, pero estaban en unos folios. Ella me dijo: ‘Mirá, mami. ¿Viste que ella dijo que no se quedaba en los recreos? Sí se quedaba’. Es la misma letra, las pruebas hablan por sí solas y los nenes no mienten”.

En estos momentos la causa está caratulada como “captación por medios tecnológicos de menor de edad con fines sexuales” tras los reiterados casos de alumnos que la denunciaron frente a sus padres.

Luego de que su hija haya manifestado enojo por la situación, María se presentó en la Unidad Funcional de Instrucción N°18 de La Plata y radicó la denuncia.

Allí señaló que desde junio observó que su hija presentó notorios cambios en su actitud y conductas inadecuadas.