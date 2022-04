Una mujer se desmayó y se cayó debajo del tren. Se salvó. Video

Video abajo de la nota. Imágenes sensibles.-

Una joven cayó a las vías cuando una formación de la línea Belgrano Sur llegó a la estación ferroviaria de Independencia, en la localidad bonaerense de González Catán. Afortunadamente, no sufrió heridas graves y puede contar el milagro que le tocó protagonizar. Todo quedó filmado por las cámaras de seguridad.

En las impactantes imágenes puede verse cómo la joven caminaba en dirección a las vías del tren cuando la formación llegaba al andén y en ese momento, ella cae entre dos vagones. Trenes Argentinos activó el procedimiento por siniestro y los trabajadores fueron los que la rescataron. Una vez en el andén, llegó una ambulancia y fue trasladada a un centro de salud.

Candela, que sufrió fractura de una costilla y varios golpes, declaró: “Me bajó la presión y me desmayé, le quise avisar a una persona que tenía adelante, pero no llegué“. Todavía no termina de creer lo que le pasó: «No le encuentro ningún tipo de lógica ni sentido. Cuando me sacan, no lo recuerdo. Yo me levanté con la gente alrededor que me hablaba y yo no entendía nada. Me dicen que tuve un momento de lucidez, que di datos de mi familia para que llamen. Pero recuerdo haberme levantado recién en el hospital.»

En el video que se difundió, las personas que estaban esperando el tren, se agarran la cabeza pensando lo peor. “No sabíamos cómo había pasado. Recién nos dimos cuenta al ver el video, que lo vimos hace dos días. Mi familia no lo puede creer”, reconoce Candela.

Luego recordó cómo vivió ese dramático momento: “Tengo el recuerdo de estar tirada en el piso con gente alrededor, la ambulancia y el hospital”.

El final de su relato, en declaraciones al canal C5N, es conmovedor: “Es un milagro estar en casa, estoy bien, con tratamientos, haciéndome estudios. No se sabe por qué me desvanecí. Creemos que fue por no haber comido a la mañana, pero puede ser algo más”.

Fuente: Diario Crónica.-