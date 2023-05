Una localidad de Argentina es la primera ciudad del Mercosur en decretar el uso obligatorio de la bandera del bloque

Bovril, una pequeña localidad argentina de la provincia de Entre Ríos, se ha transformado en la primera ciudad de todo el Mercosur en decretar el uso obligatorio de la bandera del bloque en todos los actos, evento, jornadas, etc., organizados o llevados a cabo por la Municipalidad, como así también en los edificios del municipio. Dicha bandera se incluirá juntamente con las banderas nacional, provincial y municipal. Así lo ha dispuesto la ordenanza 1082/2023 aprobada en el Concejo Deliberante de Bovril, el 25 de abril de este año, y luego promulgada por el decreto 59/2023. Además, del uso de la bandera en el entorno del municipio de Bovril, dicha norma invita a todas las instituciones y organismos oficiales, como así también, en especial, a los establecimientos educativos estatales y privados de todos los niveles, situados en el territorio municipal a enarbolar la bandera del Mercosur durante los actos, jornadas o eventos formales que realicen. Esta iniciativa busca dotar de un sentido de pertenencia ciudadana al Mercosur. Alejandro D. Perotti, profesor a cargo de Derecho de la Integración, en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral sostiene que: “Es crucial involucrar a la gente en el proceso de integración del MERCOSUR, ya que ningún proyecto de esta magnitud puede funcionar sin el respaldo de sus ciudadanos”. Cabe recordar que la Bandera del Mercosur fue creada por la Decisión CMC Nº 17/02 del Consejo del Mercado Común e incorporada al derecho argentino a través de la Ley 26.144. Perotti también señala: «Esta medida lleva a la práctica la magistral frase con la cual Jean Monnet, pionero de la Unión Europea, comienza sus famosas ‘Mémoires’ (Memorias): ‘Nosotros no coligamos Estados, nosotros unimos a las personas’». Otros elementos de integración La bandera del Mercosur no es el único elemento de integración entre los ciudadanos de los diferentes países que integran el bloque. Desde hace varios años, las patentes de los autos y de las motos también están unificadas en los cuatro países.