Un nuevo fin de semana con propuestas para toda la familia en la 32.° Feria del Libro Infantil y Juvenil

Con entrada libre y gratuita, se celebra el mayor evento de las vacaciones de invierno

destinado a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Con más de 300 actividades, en el

Centro Cultural del ex Correo Central, la nueva edición de la Feria ofrece una

programación amplia y diversa para toda la familia. Este fin de semana se llevará a cabo

el Festival de Historieta para las infancias, el Festival de Historietas para jóvenes y

muchas propuestas para el público juvenil.

Organizada por la Fundación El Libro, esta nueva

edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil es una de las propuestas más esperadas y

convocantes de las vacaciones de invierno. Con entrada libre y gratuita, la 32.° Feria del

Libro Infantil y Juvenil presenta una amplia y variada oferta de talleres y actividades.

Firmas de libros por parte de las autoras y autores, talleres de arte a partir de cuentos,

festival de historietas tanto para infancias como para jóvenes, libros a partir de la música

de Taylor Swift y muchas actividades más para este fin de semana. A continuación, las

actividades destacadas del gran evento literario para vacaciones de invierno.

Sábado 20 de julio

15:00 Myrian Bahntje (Bahía Blanca) Azar creativo: juega y crea personajes. A partir de

una propuesta lúdica con dados, se propone a los participantes dibujar y colorear

personajes de ficción. A cargo de: Myrian Bahntje. Organiza: ADA -Asociación de

Dibujantes de Argentina. 0 a 99 años. Lugar: Sala 405 – Cuarto piso

15:00 Festival de historieta para las infancias, «Descubriendo personajes con formas» con

J. J. Rovella. A cargo de: Luciano Saracino. Organiza: Fundación El Libro. 6 a 12 años.

Lugar: Taller de Arte – Cuarto piso

15:15: Festival de historieta para jóvenes, «Malos, buenos y no sabemos. ¿Por qué tanta

etiqueta?» con Aleta Vidal. A cargo de: Luciano Saracino. Organiza: Fundación El Libro. A

partir de los 12 años. Lugar: Terraza de la Ballena – Cuarto piso

16:00 Cuenta cuentos las Aventuras de Winnie y Wilbur la brujita más famosa junto a

Veronica Álvarez Rivera. A cargo de: Veronica Alvarez Rivera y equipo Océano. Organiza:

Editorial Océano. 3 a 7 años . Lugar: Cuentacuentos I – Cuarto piso

17:00 Construcción del romance y las relaciones en la literatura juvenil. Friends o enemies

to lovers? Instant love o slow burn? Y si toca la friendzone?. A cargo de: Male Hehn, Nini

Ríos, Belén Sancho y Buera. Coordina: Cris Alemany. Organiza: Fundación El Libro. A

partir de los 12 años. Lugar: Sala 511 – Quinto piso

18:30 The Book Eras Tour: contá qué tema de Taylor te gusta y las especialistas te

recomiendan libros. Mientras, bailamos, cantamos e intercambiamos brazaletes. A cargo

de: Belén Cerrotti, Amelie, Celes Magical Stories. Coordina: Cris Alemany. Organiza:

Fundación El Libro. A partir de los 12 años. Lugar: Sala 511 – Quinto piso

19:00 «Taller de astronomía». Para niños y niñas mayores a 6 años. A cargo de:

Melquíades. Organiza: Fundación El Libro. A partir de los 6 años. Lugar: Taller de

Ciencias – Cuarto piso.

Domingo 21 de julio

14:30 Cuentos de oriente para niñxs de occidente: Antiguas historias filosóficas que

acompañan hoy nuestras preguntas de siempre. A cargo de: Aldana Tenaglia. Organiza:

Fundación El Libro. A partir de los 4 años. Lugar: Cuentacuentos II – Cuarto piso

15:00 Festival de historieta para las infancias, «¡PLAF! ¡OUCH! Jugamos con los

elementos de la historieta» con Banda Dibujada (César Da Col / Fabián Mezquita). A

cargo de: Luciano Saracino. Organiza: Fundación El Libro. 6 a 12 años. Lugar: Taller de

Arte – Cuarto piso

15:15 Festival de historieta para jóvenes, «Be Freak: Los superhéroes más raros y

fracasados de la historia» con Victoria Robles. A cargo de: Luciano Saracino. Organiza:

Fundación El Libro. A partir de los 12 años. Lugar: Terraza de la Ballena – Cuarto piso

17:30 Para escucharte mejor. Cuentos y poemas para reír, para pensar, para

emocionarse. Edad sugerida 6 a 12 años. A cargo de: VerdeVioleta Cuentos. Organiza:

Fundación El Libro. 6 a 12 años. Lugar: Cuentacuentos I – Cuarto piso

18:00 Nuestras autoras y sus géneros literarios. A cargo de: Anna K. Franco, Vicky

Bayona, Mariana Furiasse. Coordina: Cris Alemany. Organiza: Fundación El Libro. A partir

de los 12 años. Lugar: Sala 511 – Quinto piso

Lunes 22 de julio

15:00 Angelito (La Plata) Relatando a través de viñetas. El taller propone que los y las

participantes cuenten a través de viñetas una experiencia que hayan tenido con la familia

durante las vacaciones. A cargo de: Angelito. Organiza: ADA -Asociación de Dibujantes

de Argentina. 0 a 99 años. Lugar: Taller de Arte – Cuarto piso

15:00 VIDEOJUEGOS DE PAPEL. ¿Alguna vez pensaste que tus personajes favoritos

podrían vivir en un videojuego inventado por vos? En StromLab todo es posible. Sumate

al desafío y participá con tu proyecto en la galería de arte pop-up que iremos haciendo

crecer colectivamente. A cargo de: Esteban Castromán. Organiza: Fundación El Libro. A

partir de los 8 años. Lugar: Terraza de la Ballena – Cuarto piso

16:00 Galo Bodoc narra «Una isla en el tiempo», el libro de Liliana Bodoc, junto con la

ilustradora María Elina los invitamos a pintar lo que imaginemos de esta historia. Música,

pintura y narración. A cargo de: Galo Bodoc, Maria Elina, Músicos. Organiza: VR Editoras

– Sello Capicúa. A partir de los 5 años. Lugar: Terraza de la Ballena – Cuarto piso

19:00 Una casa hecha de historias. Una casita como juego. Las muñecas, los objetos

que la habitan, esconden historias. Espectáculo de Narración para compartir muchas

historias e invitar a jugar con la imaginación y el folclore infantil. A cargo de: Vale

Rodríguez, la Profe Que Narra Siempre. Organiza: Fundación El Libro. 4 a 10 años. Lugar:

Cuentacuentos I – Cuarto piso

La Feria se puede visitar de 14 a 20h hasta el domingo 28 de julio, con entrada libre y

gratuita, en Sarmiento 151 Ciudad de Buenos Aires.

Gentileza: Fundación El Libro.-