Un “lilito” rechazó que Karina Milei dé explicaciones en Diputados: “Se comunica verbalmente con dificultad”

Juan Manuel López, diputado nacional de la Coalición Cívica y candidato a renovar su banca por la provincia de Buenos Aires, rechazó acompañar el pedido de la oposición para citar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a fin de que brinde informes verbales en el Congreso sobre las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

“El lilito”, como es conocido en su espacio, sostuvo que una exposición de la hermana del Presidente en la Cámara Baja “terminaría siendo un show para una persona que con mucha dificultad se comunica verbalmente”.

López recordó además que Karina Milei ya fue imputada en el expediente y que, en ese marco, «hará uso del artículo 18 de la Constitución Nacional para no declarar, dado que podría incriminarse». Por eso, según el diputado, el tema «no debería transformarse en un espectáculo político a pocas semanas de las elecciones».

La decisión del legislador genera diferencias dentro del arco opositor, que buscaba la presencia de Milei en el Congreso para obtener precisiones públicas sobre las irregularidades denunciadas en la Andis.

Ahora, la discusión quedará circunscripta al avance del expediente judicial y a las instancias internas del Poder Legislativo para definir futuros pasos.

Noticias Argentinas.-

