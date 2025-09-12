Un gigante chino aliado de Toyota llega a la Argentina con cinco modelos

El mercado automotor argentino suma un nuevo jugador con ambiciones de peso. Se trata de GAC Motor, la marca del Grupo GAC, uno de los conglomerados más relevantes de China y socio industrial de gigantes como Toyota y Honda, para quienes produce vehículos en Asia.

Lejos de ser un debutante, GAC Motor llega con un sólido respaldo internacional. Su experiencia fabricando modelos para las marcas japonesas le permitió adoptar estrictos estándares de calidad y combinarlos con el desarrollo tecnológico y la capacidad de producción que distingue a la industria china.

La introducción de GAC en el mercado argentino será gestionada por Avantek S.A., una compañía vinculada al grupo González Johansen, con más de tres décadas en el rubro.

Gentileza de Matías Antico. TN Autos.-