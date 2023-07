Un científico se sumerge en la búsqueda de vida extraterrestre. Sus colegas se muestran escépticos

Es poco probable que el gobierno desclasifique información sobre el nivel de precisión de los datos de esos dispositivos. Por lo tanto, Loeb decidió apostarle a otro tipo de prueba y envió las esferas a laboratorios de la Universidad de Harvard, la Universidad de California, campus Berkeley, y la empresa alemana Bruker Corporation para que realicen un análisis riguroso y determinen su antigüedad. Si las esferas son más antiguas que nuestro sistema solar o tienen una estructura isotópica distintiva, el objeto debe haber sido interestelar.

En Berkeley, Loeb realizó algunas de las primeras inspecciones. Las primeras pruebas revelaron la presencia de uranio y plomo, cuya abundancia puede utilizarse para calcular la edad del material. Según Loeb, dos de las esférulas encontradas a lo largo de la trayectoria prevista de la bola de fuego parecen ser tan antiguas como el propio universo.

Esto contrasta con una esférula recuperada fuera de la trayectoria de la bola de fuego, que Loeb anticipa que es de origen geológico o de un meteorito diferente. Calcula que esta esférula tiene una edad de varios miles de millones de años, comparable a la de nuestro sistema solar.

Pero incluso si la bola de fuego en realidad provenía de otro vecindario cósmico, se requieren muchos más elementos para demostrar que las esferas están relacionadas con algún tipo de vida extraterrestre.

Según Don Brownlee, astrónomo de la Universidad de Washington que utilizó imanes para recoger canicas cósmicas del fondo marino en los años setenta, si las esférulas no contienen níquel, probablemente no procedan de un meteorito natural. Pero también sostiene que, si no se encuentra oxígeno, es poco probable que el material haya pasado por la atmósfera terrestre. Loeb ya ha escrito que los primeros resultados revelaron la ausencia de níquel, pero no mencionó el oxígeno.

Aunque acepta la posibilidad de estar equivocado, también le gusta invocar a luminarias científicas para responder a sus preocupaciones. “Einstein se equivocó tres veces”, afirma, refiriéndose a los agujeros negros supermasivos, las ondas gravitacionales y el entrelazamiento cuántico, descubrimientos que desde entonces han sido reconocidos con el Premio Nobel de Física. “Es valioso probar las ideas experimentalmente”, dijo Loeb. “Dejemos que la evidencia sea la guía”.

Según Desch, la comunidad de investigadores cree que existen objetos interestelares y están ansiosos por que uno de ellos impacte contra la Tierra, pero aún no hay pruebas fehacientes de eso. “Solo quiero asegurar al público que los científicos no se inventan cosas”, dijo. “Lo que el público está viendo con Loeb no es como funciona la ciencia. Y no deberían quedarse con esa impresión”.

Es posible que el público escuche más comentarios de Loeb sobre porciones adicionales de roca en el fondo del océano. Más adelante este mismo año, su equipo planea regresar a las aguas del norte de Papúa Nueva Guinea para buscar fragmentos más grandes de la bola de fuego de 2014. Además, en 2024, el equipo espera visitar un sitio frente a la costa de Portugal para buscar los restos de otro meteoro que Loeb y Siraj han dicho que es de origen interestelar.

“Quizá esté equivocado”, aceptó Rob McCallum, cofundador de EYOS Expeditions y el principal organizador de la reciente expedición. Y luego añadió: “Pero nunca lo sabremos si no buscamos”.

Imagen de portada: Imagen obtenida con una microsonda electrónica de una esférula recuperada del fondo del océano Pacífico. El astrofísico Avi Loeb cree que estas esférulas son la prueba de que un meteorito que se estrelló en la zona procedía de un lugar distinto a nuestro sistema solar.Credit…Stein Jacobsen y Avi Loeb, Universidad de Harvard University.-