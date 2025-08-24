Un camión cuyo conductor es de Saladillo, tuvo un accidente con un auto en el que murieron tres personas y hay una herida grave. El camionero está fuera de peligro

Tres muertos en un choque entre un auto y un camión en la Ruta 5. El accidente ocurrió entre Francisco Madero y Juan José Paso, en Pehuajó. En el auto viajaba una familia de Comodoro Rivadavia.
Murieron el padre y dos hijos; la madre está internada en grave estado.
El siniestro ocurrió alrededor de las 8 de esta mañana en el kilómetro 389,5 de la autovía, en jurisdicción de Francisco Madero. De acuerdo al parte policial, gentileza de FM del Sol, estuvieron involucrados un Fiat Argo en el que viajaba una familia de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, y un camión Fiat Iveco cuyo conductor, de 29 años, es oriundo de Saladillo.
El automóvil quedó completamente destruido y murieron tres de sus ocupantes: el padre de la familia, un hombre de 40 años, y dos hijos menores de edad. La madre, una mujer de 35 años, fue trasladada al Hospital Dr. Juan Carlos Aramburu de Pehuajó con heridas graves.
En tanto, el camión se incendió por completo, aunque el chofer resultó ileso.
Gentileza @canalverte (en Instagram).
Verte.TV Olavarría
Más historias
La motosierra no tocó a los sobreprecios: Suizo Argentina, el intermediario millonario de la salud
«Fenómeno barrial»: medios del mundo reflejan el «Mani pulite en la Argentina» del gobierno de Javier Milei
Mitos y verdades de los autos eléctricos en Argentina