Trump afirma que fuerzas estadounidenses capturaron el carguero iraní Touska tras abrir fuego

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Estados Unidos interceptó el domingo un carguero iraní en el Golfo de Omán y tomó el control de la embarcación tras abrir fuego, según afirmó el presidente Donald Trump, en su red Truth Social.

El navío, identificado como Touska y con bandera iraní, intentó evadir el bloqueo marítimo impuesto por Washington a los puertos de Irán y fue interceptado por la armada de los Estados Unidos.

El Comando Central de Estados Unidos precisó que el buque fue advertido “repetidas veces durante seis horas” antes de la intervención, mientras que Trump afirmó que fuerzas estadounidenses quedaron con la custodia de la embarcación.

Según datos del sitio Marine Traffic al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el buque había zarpado de Malasia el 12 de abril y se encontraba a unos 45 kilómetros de la costa sur de Irán, cerca de Chabahar.

En un comunicado, el cuartel general militar Hazrat Khatam al-Anbiya de Irán confirmó la intercepción y captura del buque, y advirtió que responderá “pronto”.

“Estados Unidos, con una actitud agresiva, violó el alto el fuego y, al cometer un acto de piratería marítima, atacó uno de los buques comerciales de Irán en aguas del mar de Omán. Disparó contra su sistema de navegación mediante el despliegue de varios de sus marines»; dijo Irán.

Se trata de la primera intercepción de este tipo de cargueros desde que comenzó el bloqueo naval estadounidense hace una semana, un medida que ya obligó al menos a 25 buques a retroceder, según informó el ejército estadounidense.

Noticias Argentinas.-

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