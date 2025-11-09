La policía de Tucumán concretó un allanamiento en un domicilio situado en las cercanías del barrio San Cayetano a causa de unas amenazas de muerte, con el uso de arma de fuego, que había sufrido un hombre de la localidad San Andrés.

La víctima relató que el pasado 29 de octubre, mientras se encontraba en su lugar de trabajo en el barrio 470 Viviendas, en San Andrés, se hizo presente un tal “Beyby”, con un arma de fuego y lo amenazo de muerte, asegurándole que lo esperaría afuera de su trabajo.

Con temor, el hombre se dirigió a la dependencia policial y radicó la denuncia. A partir de esto, se designó un equipo de trabajo que llevó adelante averiguaciones que permitieron reunir pruebas para allanar dos viviendas, en una de ellas encontraron piedras de cocaína, envoltorios que contenían esta sustancia, balanza digital, un pica y dinero en efectivo. Además, demoraron a una mujer de 30 años que se encontraba en el inmueble.

Por orden de la UFINAR se procedió al secuestro de la sustancia estupefaciente y solicitaron las planillas prontuariales de la demorada.

Noticias Argentinas.-