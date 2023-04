Tras el renunciamiento de Alberto, el 60% cree que CFK no será candidata a Presidenta

El presidente Alberto Fernández finalmente no competirá por la reelección. Así lo anunció en sus redes sociales el pasado viernes. La decisión generó cierto alivio puertas adentro del Frente de Todos que empieza a reordenarse de cara a las elecciones. Tras el “renunciamiento”, la consultora D’Alessio IROL – Berensztein midió el impacto de la definición y reveló que, mayoritariamente, la población percibe la renuncia de Alberto Fernández como una actividad instrumental, dado que supone que le iba a ir mal en las elecciones. También la exigencia externa de Cristina y de la Cámpora podrían haber influido. Más allá de eso, “el hecho de la renuncia de Alberto Fernández no parece pronosticar un mejoramiento de las condiciones de mercado visto del punto de vista, tanto de quienes lo votaron como quienes no lo hicieron, pero los primeros suponen que esta inestabilidad se mantendrá, mientras que los opositores opinan que se va a ir recrudeciendo”, señaló el documento. Frente a este escenario, un 32% de los encuestados piensan que Cristina Kirchner será candidata a presidente. Entre los 60% que piensan que no competirá por la presidencia, un 56% opina que será candidata a Senadora, y un 35% que no competirá por ningún cargo.

Tanto los votantes del Frente de Todos como el resto, suponen que dentro de la coalición gobernante competirá más de un candidato a presidente en las PASO. Entre los candidatos más probables, se ubican Daniel Scioli, Sergio Massa y Wado de Pedro. En medio de especulaciones sobre su futuro político, la vicepresidenta Cristina Kirchner volverá a subirse al escenario del Teatro Argentina, cuya sala principal fue recientemente reinaugurada por el gobernador Axel Kicillof. Según se precisó, Cristina brindará una charla magistral en el lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner el próximo jueves 27 de abril a las 18 horas, bajo el título “27 de abril 2003 – 2023 | La Argentina Circular. El FMI y su histórica receta de inflación y recesión. Fragmentación política y concentración económica”. El jueves se cumplen 20 años de la elección que le permitió a Néstor Kirchner acceder a la presidencia de la Nación. “Un hombre que tuvo el coraje, la inteligencia, las convicciones, la entrega y el amor por la Patria, para junto al pueblo, levantar a la Argentina”, expresaron en el comunicado de anuncio. La Escuela Justicialista Néstor Kirchner será un espacio de formación para cuadros políticos; “haciéndolos protagonistas de un modelo de capacitación que genere las herramientas para construir la sociedad que imaginamos y deseamos”, explicaron. Y añadieron que “se trata de un nuevo modelo de formación participativo, integrador, federal y democrático, con perspectiva ambiental, de género, multicultural que incorpora las nuevas demandas, teniendo en cuenta dimensiones indispensables -como la historia reciente y la geopolítica”. Tras el renunciamiento de Alberto Fernández a pelear por un nuevo mandato, las expectativas sobre el acto de Cristina de este jueves tomó una nueva dimensión. Es que el Teatro Argentino tiene antecedentes de fuertes decisiones políticas para Cristina Kirchner. Cabe recordar que sobre ese mismo escenario, pero en 2005, hizo su lanzamiento como candidata a senadora; el 19 de julio de 2007, presentó su candidatura presidencial, y el 21 de octubre de 2009, la implementación de la Ley de Medios. No obstante, aún queda mucho para el cierre de listas y no son pocos los que creen que la definición sobre su rol en las próximas elecciones se confirmará más adelante.