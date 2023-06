Transporte llegó a un acuerdo y no habrá paro de colectivos en el AMBA, pero si habrá paro en el interior

El Ministerio de Transporte anunció este lunes por la noche que garantizará la suba salarial que reclama la Unión Tranviaria Automotor (UTA), por lo que no habrá paro de colectivos este martes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). No obstante, al no alcanzar un acuerdo, en el interior sí se llevará a cabo la medida de fuerza.

El incremento salarial fue dictaminado a través de un decreto de la cartera de Trabajo y Transporte.

La noticia se dio a conocer a última hora de este lunes cuando ambos ministerios emitieron una Resolución Conjunta «excepcional», a partir de la cual se acordó «el pago de los trabajadores y los servicios de transporte automotor del AMBA, de jurisdicción nacional».

En cuanto a la situación del interior, Transporte ratificó que ya se hizo el pago del fondo compensador dispuesto por la ley de presupuesto, pero en esta parte del país el paro sería inevitable.

Minutos antes, la UTA había anunciado para esta medianoche un paro nacional de colectivos por 24 horas al no llegar a un acuerdo con las autoridades nacionales y las empresas del sector, luego de una extensa reunión que duró varias horas.

De esta manera, la huelga comenzará en el interior a las 0 del martes y se prolongará durante todo el día. La medida de fuerza afectará a las líneas de corta y media distancia.

La determinación se produjo en medio de un conflicto que se inició hace varios meses en reclamo de un aumento salarial, razón por la cual este lunes el sindicalista volvió a reunirse con funcionarios del Ministerio de Trabajo y con las cámaras empresarias del sector, pero las negociaciones, en principio, no prosperaron.

En esta oportunidad, la cartera laboral, encabezada por Raquel «Kelly» Olmos, ya no pudo exigir la extensión de la conciliación obligatoria que regía hasta el momento, por lo que el cese de actividades de los colectiveros se creía que era inevitable, algo que finalmente no sucedió en el AMBA.¡

¿Qué reclama la UTA?

La UTA exige cobrar un incremento retroactivo para que el básico desde abril último sea de 262 mil pesos, además de un bono por única vez y no remunerativo de otros 32 mil pesos y viáticos diarios para todos los trabajadores del sector.

«A las compañeras y los compañeros del transporte de pasajeros, informamos que en atención al fracaso de la última audiencia en el Ministerio de Trabajo, en la que las empresas se niegan a acordar un aumento salarial conforme el incremento de la inflación y en el que tanto las autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación, como del resto de las provincias del interior y la Ciudad de Buenos Aires se han encontrado ausentes, de no acordarse los salarios para el personal representado para la próxima audiencia el día lunes, ratificamos un paro por 24 horas en empresas de Corta y Media distancia de todo el país, desde las 00 horas del día martes 13 del corriente mes», había anticipado el gremio la semana pasada.

El sindicato precisó que «la medida de fuerza es empujada por quienes tienen la responsabilidad de solucionar la grave crisis en la que están poniendo al transporte, afectando a los 10 millones de usuarios diarios del AMBA y 9 millones en el interior del país».

Escrito por Noticias Argentinas.

NA – Buenos Aires, Argentina.-

Foto ilustrativa de rpereznet.com.ar