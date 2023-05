Todos quieren ser bancarios: generoso convenio salarial para los empleados

El sindicato bancario anunció que cerró ayer miércoles 24, una actualización de su negociación paritaria con un aumento de 66% para los salarios de los trabajadores de los bancos entre enero y julio, y con un bono de $342.000 para el Día del Bancario, que tiene lugar todos los 6 de noviembre. El Ministerio de Trabajo oficializó la rúbrica del convenio.

Así lo anunció La Bancaria este miércoles, tras reuniones con las cámaras que nuclean a las entidades financieras. Con este convenio firmado, el salario básico bancario será en julio de $398.000, al considerar la remuneración inicial más una suma por participación en las ganancias.

“Luego de arduas negociaciones, se alcanzó con las cámaras empresariales ABAPPRA, ADEBA, ABA y el BCRA, un acuerdo salarial de enero a julio del 66%, distribuido de la siguiente manera: al 24,1% percibido en el mes de abril, se adiciona un 6%, totalizando un incremento en abril del 30,1%, se adiciona un 14% (5,6% más 8,4% ya pactado en el acuerdo anterior) totalizando en mayo un 44,1%”, mencionó el sindicato que conduce Sergio Palazzo.

“Al 44,1% del mes de mayo, se adiciona un 11,9%, totalizando en junio un 56 por ciento. Al 56% del mes de junio se adiciona un 10%, totalizando en julio un 66%”, continuó el gremio La Bancaria. De esa forma, el salario inicial más la suma de Participación Ganancias (ROE): en abril será de $312.139,49; en mayo de $345.728,68; en junio de $374.279,49 y en julio de $398.271,76. Según afirmaron, habrá una nueva revisión del acuerdo salarial en agosto. “Una vez más, la Asociación Bancaria mantuvo la premisa de garantizar en toda paritaria la defensa del poder adquisitivo de cada trabajador de la actividad”, concluyeron.

Los bancarios habían advertido en la última reunión paritaria en la cartera laboral que sus cuerpos orgánicos determinarían “los pasos gremiales a seguir” si en el encuentro de hoy en el Ministerio de Trabajo las patronales no mejoraban la propuesta, a la que habían considerado totalmente insuficiente en un documento titulado “El tiempo se acaba”.

El acuerdo de revisión salarial fue firmado hoy en la cartera laboral entre los paritarios de la organización sindical y las cámaras patronales ABA, Adeba, Abappra y el Banco Central, tras una audiencia convocada por la cartera laboral que encabeza Raquel “Kelly” Olmos y, en el contexto de la revisión salarial de forma oportuna acordada entre las partes.

Las paritarias se desarrollan en medio de la aceleración inflacionaria de los últimos meses, y en muchos casos con pautas acordadas mucho más cortas que en años anteriores y cláusulas de revisión más cercanas para evitar que las sumas acordadas no queden vetustas frente al avance de los precios.

Una discusión abierta en el Frente de Todos en los últimos meses tuvo que ver con la necesidad o conveniencia de, en paralelo al proceso de negociación salarial, que el Poder Ejecutivo ordene el pago de una suma fija que tenga un impacto más claro en la base de la pirámide de las remuneraciones, una idea que es impulsada por el kirchnerismo pero que no tuvo aún una definición por parte del Ministerio de Economía. Una decisión de esa naturaleza implicaría, lógicamente, un pago al universo de empleados estatales, lo que requeriría un aumento del gasto público.

“Tenemos que representar a la gente: suma fija ahora, paritaria después y si podemos doble aguinaldo para los compañero y compañeros que todos los días trabajan en las fábricas, las escuelas y los comercios”, mencionó hace algunos días el diputado Máximo Kirchner.

La ministra Olmos desechó la idea hace algunas semanas: “Las paritarias son muy vigorosas, hay que mirar cómo funcionan. Los sectores pelean a full por sus respectivos intereses y finalmente alcanzan un acuerdo. No me parece interesante, lo no ha hecho nunca el peronismo. Es intervenir y modificar esa regla de juego. Cada vez que se ha fijado un aumento de carácter general como suma fija se ha hecho después de períodos cuando las paritarias no existieron”, mencionó la funcionaria.

Nota gentileza de Infobae.-